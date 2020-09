Fernández sobre el reclamo de los policías: "Se resuelve hablando frontalmente"

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy a quienes están "escondidos en patrulleros tocando sirena" y respaldó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en medio del conflicto policial."Con el gobernador somos dos amigos en la misma causa", dijo Fernández, que aseguró que el Gobierno nacional "va a afrontar este problema" junto con el mandatario provincial.El jefe de Estado se expresó en estos términos al encabezar un acto en la planta de la cervecería Quilmes, donde relanzó el Plan Ahora 12 y Ahora 18 junto a Kicillof, entre otros funcionarios, y acompañó anuncios de inversión de esa compañía.Este miércoles, por tercer día consecutivo, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron adelante protestas en distintas localidades de la Provincia en reclamo de un aumento salarial y mejores condiciones laborales."Con el gobernador estamos comprometidos en la misma causa", insistió Fernández, que agregó: "Las pandemias dejan al descubierto las miserias de algunas almas y en estos días estamos viendo como afloran las miserias de algunas almas, aprovechando el momento que vivimos"."No es ético aprovechar el momento de la pandemia para profundizar las crisis y para reclamar cosas que a veces son difíciles de resolver", comenzó el mandatario.En este sentido, agregó: "Reivindicamos mucho las necesidades que viven en la Provincia de Buenos Aires, que desde el día que cedió puntos de coparticipación empezó a subir la cantidad de habitantes. Debemos resolverlo. Eso no se resuelve escondidos en patrulleros tocando sirenas. Eso se resuelve hablando frontalmente".Acompañado por el gobernador Axel Kicillof, el mandatario completó: "El Gobierno nacional no se va a hacer el distraído".Lo sostuvo en un claro mensaje a los oficiales de la policía bonaerense que desde hace tres días protestan con movilizaciones masivas y sirenazos en las calles de la Provincia de Buenos Aires.El presidente salió al cruce de "las voces apocalípticas" de dirigentes de la oposición que plantean que la Argentina no va "a ningún lado" y enfatizó que en el país se siguió trabajando y produciendo durante la pandemia de coronavirus. "Se siguió produciendo, se sigue innovando. Esta es la Argentina que existe", remarcó."Que no nos confundan. Estamos levantándonos en tiempos difíciles", remarcó el mandatario, acompañado también por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el vocero Juan Pablo Biondi; autoridades municipales y de la cervecería Quilmes.