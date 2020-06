Abogados entrerrianos pedirán al STJ que revea la feria judicial de invierno

Institucionales El Colegio de Abogados rechazó la confirmación de la Feria Judicial de Invierno

El presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, manifestó su desacuerdo en relación a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia para establecer la Feria Judicial de invierno del 13 al 24 de julio."Esperábamos otra actitud por parte del Alto Cuerpo Judicial", apuntó Canavesio ael programa que se emite poral mostrarse "sorprendido" por la situación."Podríamos estar bajo un sistema de aislamiento y poder seguir trabajando", sentenció el abogado al adelantar que para este martes estaba prevista la presentación de una nota ante el STJ "para que se revea esta situación"."Entre Ríos tiene una población de 1.3 millones de habitantes, los casos (de coronavirus) serán más de 200 y solo uno o dos están en terapia intensiva", evidenció al dar cuenta que "la provincia no está en una situación sanitaria en la cual tengamos que tenerle tanto miedo a trabajar". Y continuó: "Además, tenemos que ser solidarios con otras actividades y comprender que no todos los sectores se encuentran de la misma forma y tenemos que dar respuesta"."La abogacía, el justiciable, no lleva el edificio a Tribunales ya que las presentaciones son electrónicas", insistió el letrado.En la oportunidad, remarcó: "Necesitamos entender que el virus está, que en algún momento nos vamos a contagiar, pero hay que se seguir; no podemos detener el mundo y fijar vacaciones de invierno cuando la ciudadanía tiene otras prioridades"."Nadie se puede ir de vacaciones porque los lugares no están abiertos. Este es un momento en el que tenemos que asumir la mayor responsabilidad posible y darle respuestas a la sociedad", encomendó Canavesio al recalcar: "El argumento sanitario se cae porque la provincia está en buenas condiciones sanitarias".