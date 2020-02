El gobierno convocó al diálogo a la Mesa de Enlace para la semana próxima

Más protestas en el interior

En medio del reclamo de las bases de productores agropecuarios para que se profundice la protesta gremial por las medidas que implementó el gobierno de Alberto Fernández, se reunió la Mesa de Enlace en la sede central de Confederaciones Rurales Argentinas, entidad que había propuesto al resto de los integrantes de la Mesa realizar un cese de comercialización de granos y hacienda, en fecha y modalidad a definir.Participaron de la reunión el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, y el Secretario de Coninagro, Daniel Kindebaluc.Durante el encuentro, según consta en un comunicado de prensa publicado por las entidades del campo, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, se comunicó telefónicamente con los dirigentes y los convocó a dialogar la semana que viene.Los integrantes de la Mesa de Enlace habían presentado dos pedidos de audiencia al ministro para analizar el presente y el futuro de la actividad agropecuaria, pero hasta el momento Basterra no había facilitado el encuentro con los representantes de los productores.En el comunicado, las entidades del campo comentaron que acordaron aguardar la reunión con el titular de la cartera agropecuaria, para luego de la misma y en función de los resultados que se consigan, definir los próximos pasos a seguir.Además, los dirigentes expresaron: "Luego de 60 días de haber asumido el nuevo gobierno, se han tomado diversas medidas contrarias a la producción, las que generaron malestar e incertidumbre, demostrado en asambleas, movilizaciones y reclamos de los productores. Durante este lapso y buscando un diálogo fructífero, solicitamos dos veces reunirnos con el ministro Luis Basterra, mientras analizamos medidas para llevar adelante".Esta semana los integrantes de la Asociación Civil Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), cuestionaron el rol del ministro de Agricultura. En un documento, manifestaron: "Luis Basterra es un funcionario que nos escucha, nos entiende y ceba ricos mates, mientras el Poder Ejecutivo nos aumenta las retenciones y logra que el Congreso le autorice a aumentarlos un 3% más que, ante un contexto internacional de precios deprimidos y caída estrepitosa de la rentabilidad, nos deja a los productores del norte game over".El malestar en el sector agropecuario comenzó con el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias en diciembre pasado, donde la soja pasó de tributar 24,7% a 30%, y el trigo y el maíz de 6,7% a 12%. Además, a la exportación de carne vacuna se le aplica actualmente una retención del 9% y el mismo porcentaje rige para algunas economías regionales, como es el caso del arroz y el maní, entre otras.A todo esto se sumó la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, que contempla facultades para que el gobierno instrumente otro aumento de las retenciones del 3% en el caso de ser necesario. Dicha normativa, además autoriza al Ejecutivo a implementar un esquema de compensación y segmentación de retenciones a los pequeños y medianos productores y cooperativas agropecuarias, una medida que hasta el momento no se ha oficializado.Pero también generó el alerta de los productores la decisión de algunos gobiernos provinciales y municipales de elevar la presión impositiva hacia el sector.Por otro lado, los dirigentes aguardan respuestas del gobierno al pedido que se realizó al presidente Alberto Fernández de no aplicar el aumento del 3% de las retenciones, y que se presente un esquema de baja gradual y eliminación de retenciones.A su vez, el sector agropecuario manifestó su preocupación por las expresiones del Secretario de Agricultura de la Nación, quien la semana pasada en un encuentro de la cadena de trigo en la ciudad cordobesa de Leones, comentó que el gobierno intervendría en el mercado del cereal en caso que exista "inseguridad alimentaria" provocada por la falta de materia prima en el mercado interno.En la previa de la reunión de la Mesa de Enlace, durante la mañana del miércoles en la Ruta 12, en el acceso a Colonia Merou, productores de Entre Ríos organizaron un tractorazo y movilización, con críticas al gobierno nacional y provincial por la falta de caminos rurales transitables, donde los productores denunciaron que los mismos se encuentran en un abandono total. También cuestionaron la imposibilidad de acceder a una Ley de Fitosanitarios que contemple a todos los actores en una producción sustentable.En la movilización, los productores comentaron: "Necesitamos que los caminos sean atendidos por Vialidad Nacional y Provincial. Venimos de décadas de reuniones, de reclamos e insistencias pero sin las respuestas propias del tema. Estamos hartos de esperar una solución a la problemática. Lamentablemente decimos que sin caminos transitables en el campo no podemos hablar de arraigo rural, de los jóvenes ni del futuro de las familias rurales".Y agregaron: "Mejorar la calidad de vida, dar competitividad a la producción, convertir a esta provincia productiva en una de las mejores, con desarrollo, con políticas que estado, con decisiones que tengan sentido común para el bien de todos, es el deseo de los que producimos alimentos para la Provincia y la Nación". Fuente: (Infobae).-