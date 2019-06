Cerró la votación en cuatro provincias y se espera por los primeros resultados

Política Gildo Insfrán va por su séptimo mandato en Formosa

Cuatro provincias eligen este domingo a sus nuevos gobernadores. En Santa Fe, la que podría tener un efecto en el panorama político nacional, el socialismo presenta al exgobernador Antonio Bonfatti contra el senador justicialista Omar Perotti y el intendente de Santa Fe, José Corral, que representa a Cambiemos.Las elecciones provinciales estuvieron marcadas por el apagón masivo que hubo en casi todo el territorio nacional desde las 7. La excepción fue Tierra del Fuego, que al no estar incluido en el tendido eléctrico nacional, no sufrió cortes.muchas de las escuelas del distrito abrieron sus puertas a oscuras y, en algunos casos, los fiscales de mesa debieron alumbrar con celulares y velas a las personas que se acercaban a firmar el acta tras emitir su voto."Esperamos que el corte de energía eléctrica que afecta a todo el país y parte de la región se solucione pronto y saludo a quienes con esfuerzo llevan adelante el comicio en estas condiciones", escribió Bonfatti en su cuenta de Twitter.Por su parte, tras votar en un colegio en la capital provincial, Corral, actual intendente de esa ciudad, confió en que "a pesar de las dificultades, va a ser un día de democracia y de superar estos inconvenientes que se han presentado en este día especial". En tanto, Perotti deseó "que la gente vaya, vote con tranquilidad y sea parte de este cambio, sea parte de dar vuelta la página en Santa Fe y lo haga con alegría".será otro foco de atención ya que compiten por la gobernación los hermanos Rodríguez Saá: por un lado Alberto, el actual mandatario, y Adolfo, senador nacional.Los principales candidatos votaron hoy en el marco de las elecciones en su provincia y pese a los inconvenientes producidos por el apagón masivo. Uno de los primeros en cumplir con su deber cívico fue Alberto Rodríguez Saá, quien en estos comicios busca su reelección. Su hermano Adolfo, que ya estuvo al frente de esta provincia entre 1983 y 2001, y que ahora compite por volver al cargo tras un enfrentamiento familiar., el gobernador Gildo Insfrán busca revalidar por séptima vez su mandato, en la provincia que encabeza desde 1995. "Hoy es un día de fiesta democrática donde los formoseños seguimos construyendo nuestro propio destino", subrayó el mandatario local. En medio de los problemas que generó el corte de luz también sufragó el candidato a gobernador del Frente Amplio Formoseño Juntos por el Cambio Adrián Bogado, representante de la Casa Rosada en la provincia., la única provincia que no sufrió los efectos del apagón masivo, cerraron esta tarde con normalidad y hay expectativa por el escrutinio.La gobernadora peronista, Rosana Bertone, buscará su segundo mandato, mientras que el intendente de Río Grande y aliado al kirchnerismo, Gustavo Melella, intentará arrebatarle el cargo.Los dos principales candidatos apoyan a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por lo que independientemente de cuál de los dos gane el resultado se leerá como un espaldarazo al kirchnerismo y un revés para Cambiemos.