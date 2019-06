Tierra del Fuego elige gobernador: La entrerriana Bertone busca la reelección

Casi 133 mil ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego están en condiciones de concurrir este domingo a las urnas en unas elecciones en las que la gobernadora peronista, Rosana Bertone, buscará su segundo mandato, mientras que el intendente de Río Grande y aliado al kirchnerismo, Gustavo Melella, intentará arrebatarle el cargo.La mandataria patagónica se acercó en los últimos meses al kirchnerismo y manifestó su apoyo a la fórmula nacional Alberto Fernández-Cristina Kirchner, luego de haber participado de varios encuentros de los gobernadores que estaban encolumnados en Alternativa Federal.Bertone, antes de sufragar, destacó en diálogo con Cadena 3 que es un día muy importante para Tierra del Fuego, donde "la democracia se expresa".También expresó que estaba "muy contenta" de ir a votar y que intentará "nuevamente el desafío" de la gobernación.Y criticó: "Tenemos dificultades en Ushuaia que no hemos tenido en otras elecciones, como el faltante de boletas de manera sistemática".La dirigente del PJ va en la boleta con el actual vicegobernador, Juan Carlos Arcando.Por su parte, el jefe comunal de Río Grande competirá en representación de Concertación Forja y también respalda al binomio presidencial integrado por el ex jefe de Gabinete y la líder de Unidad Ciudadana.Melella opinó sobre los comicios ante los micrófonos de Cadena 3: "Esperamos que la elección sea en paz, en orden, que los fueguinos elijamos lo que mejor deseamos para nuestra provincia. Estamos contentos por todo lo hecho, con los nervios comunes de toda elección y mucha esperanza".El intendente de Río Grande tiene como compañera de fórmula a la legisladora provincial y dirigente del Movimiento Popular Fueguino Mónica Urquiza.En tanto, el ex legislador radical Juan "Pipo" Rodríguez será el postulante del frente "Ser Fueguino", como se denomina el espacio formado por la UCR y el PRO que representa a Cambiemos a nivel provincial.Rodríguez está acompañado en el binomio por el presidente de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, Fernando Gliubich Sánchez.Los fueguinos elegirán gobernador y vicegobernador; intendentes en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande; 15 diputados provinciales y 21 concejales, es decir, un total de 41 cargos.Se espera que el recuento de los comicios sea lento, ya que en la Legislatura se vota con sistema de tachas -se tacha con lapicera al candidato que no se desea que sea elegido-, mientras que en el Concejo Deliberante de Ushuaia los sufragios se realizan con sistema de preferencia -se marca con un tilde al postulante deseado-.Ya votó Gustavo Melella, a las 8.58. Pasadas las 10 votó Rosana Bertone. Se vota con sistema de tachas y sistema de preferencia, recuento lento, supo Via País.Según datos de Juzgado Electoral local, un total de 132.924 ciudadanos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur están habilitados para sufragar en las 459 mesas que estarán distribuidas en 50 escuelas: es el distrito con menor cantidad de votantes, ya que representa el 0,40 por ciento del padrón nacional.