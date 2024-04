La cosecha de soja tiene el mayor atraso de los últimos ocho años

Con severas dificultades y a contrarreloj por las constantes amenazas de lluvias y con la recolección solo del 60% del área sembrada en la zona núcleo, la cosecha de soja de primera en esa región en esta campaña 2023/24 es la más atrasada de los últimos ocho años. El dato lo brindó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tras un relevamiento.Con la misma mala suerte, la cosecha del maíz avanza muy lenta. Dentro de una semana, apenas se sumó un 2%, lo que deja el avance en un 70% del total de la superficie cosechada, sumando unas 610.000 hectáreas. Si se compara con el ritmo normal de los últimos 5 años (desestimando la campaña 22/23), está 13 puntos por detrás.Según dijeron de la Bolsa rosarina, los temores de nuevas lluvias obligan a entrar a los lotes pese a todo y la humedad del grano, en el caso de la soja, está lejos del óptimo. Además, “las plantas están en condiciones muy vulnerables y las pérdidas por desgrane van en aumento”. El rinde promedio en soja de la región descendió dos quintales respecto de una semana atrás. Ahora se ubica en 42 quintales por hectárea.En la zona de Rosario falta por levantar más de la mitad de la soja de primera y hay cada vez más problemas por dehiscencia y hongos como Cercóspora. “Cada vez se observa más daño en granos y más cuesta así que se oree”, dijeron desde la BCR. “Habrá pocos días efectivos de trabajo esta semana”, agregaron.En cuanto al trigo, “en principio se va a hacer, pero ahora no es el tema del productor, el tema es cosechar lo antes posible. Hay muchos problemas de caminos, hay lotes que no se sabe si podrán ser levantados. Sin caminos no se puede ni sacar la mercadería ni entrar fertilizantes”. En la región el área con trigo podría descender un 5% en promedio versus el ciclo agrícola pasado. Sin embargo, al interior de la zona núcleo hay lugares donde se espera un incremento.En Marcos Juárez se reportan pérdidas de rinde en sojas que estaban listas para cosechar y no llegaron a entrar las cosechadoras y además proyectan una baja en la superficie triguera: “Estimamos que la caída puede ser del 10 al 15% respecto a la campaña pasada que ya había sido regular. Si bien desde el punto de vista agronómico tenemos el perfil prácticamente cargado de humedad ,casi a capacidad de campo, los márgenes del cultivo son muy ajustados”.“Prácticamente la mitad de la superficie se hace bajo alquiler, por lo que esperamos que el cultivo se mantenga en aquellos casos donde está instalada la rotación y en campos propios”, explicaron los asesores. En cuanto a la cosecha gruesa, falta un 25% de la soja de primera y la mitad del maíz temprano y toda la soja de segunda.En Bigand y María Susana hay sectores con problemas de piso y caminos rurales en mal estado. Salen granos con alta humedad. Y se contabilizan pérdidas de rendimiento y de calidad en lotes que todavía no se pudieron cosechar. Todavía hay muchos productores preocupados por terminar de cosechar soja y maíz: “en trigo no hay certidumbre sobre la intención de siembra del próximo trigo”, señalaron desde Bigand. (La Nación)