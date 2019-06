Santa Fe elige gobernador este domingo: Ya votaron Bonfatti, Corral y Perotti

Más de 2,5 millones de ciudadanos de Santa Fe están en condiciones de votar este domingo en las elecciones provinciales, para definir quién será el gobernador por los próximos cuatro años entre los candidatos Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social; Omar Perotti, del frente peronista Juntos; y José Corral, del frente Cambiemos.A las 9 de la mañana, Bonfatti votó en la escuela San Francisco de Asís, ubicada en la zona norte de la ciudad de Rosario. Allí destacó en diálogo con Cadena 3 que gobernaron "sin corrupción durante años la Provincia"."Somos lo que decimos y hacemos. Estamos convencidos de que la gente valora lo que hemos hecho", valoró."Esperamos que el corte de energía eléctrica que afecta a todo el país y parte de la región se solucione pronto y saludo a quienes con esfuerzo llevan adelante el comicio en estas condiciones", agregó Bonfatti a través de sus redes sociales.Tras emitir su voto, el intendente de Santa Fe dialogó con la prensa. Sobre el suministro de luz que afectó a todo el país, dijo: "Está volviendo la luz en toda la ciudad, en las próximas horas no va a haber mayores dicultades para la votación". Y agregó: "La producción de energía va a ser total en la ciudad"."Esperamos que no afecte en nada al proceso de elecciones, la gente tiene que expresarse", manifestó José Corral.Luego, sobre las elecciones, comentó: "La gente debe votar de acuerdo a su convicción y seremos respetuosos a la opinión de los santafesinos". Y nalizó: "Seguramente haya que trabajar fuerte durante toda la tarde para que se pueda votar con uidez, porque en las primeras horas votó menos gente que lo normal".Omar Perotti emitió su voto luego de las 11 en la Escuela Primaria N° 1136 "Paul Harris" de Rafaela y aseguró tener "las mejores expectativas" para estas Elecciones Generales, que lo tienen como candidato del frente Sumar -PJ- para alcanzar la Gobernación de Santa Fe."Los santafesinos quieren dar vuelta la página, cortar el vínculo con el delito y el narcotráfico", expresó el exintendente de Santa Fe. También se refirió al apagón masivo que afectó la provincia y provocó que los comicios iniciaran a oscuras.Al respecto, sostuvo: "Espero que no vuelva a ocurrir una situación de estas, porque complicaría la instancia final, la transmisión de datos y demás". Asimismo, sugirió que se evalúe extender el horario de cierre para "que la gente vote con tranquilidad".