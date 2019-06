Tras el apagón, cómo se desarrollan los comicios en las provincias donde se vota

Tres de las cuatro provincias en las que hoy se celebrarán elecciones también padecieron los efectos del apagón masivo que afectó a diferentes partes de la Argentina y ciudades de Uguay, Brasil y Chile. Las regiones de Formosa, Santa Fe y San Luis, que celebrarán diversos comicios a lo largo de la jornada, vieron afectados sus servicios eléctricos. En tanto, Tierra del Fuego, que también elegirá gobernador, pareció verse "salvada" del corte., el corte total se vivió cerca de las 7:10 de la mañana. El colegio Vélez Sarsfield, donde debe votar el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, se encuentra desde primera hora a total oscuras.Por el momento, en las escuelas de la provincia santafesina no se interrumpió el inicio de las elecciones. Sin embargo, todavía restará definir cómo afectará la falta de suministro eléctrico durante el resto del día.Con sus casi 2.700.000 electores, Santa Fe es el tercer distrito electoral mas grande del país (8,36% del total). Allí, el socialismo pone en juego la continuidad de un proyecto que ya lleva 12 años -tres gestiones- al frente de la provincia. Corral competirá con Omar Perotti, por el peronismo y Antonio Bonfatti, en la rama socialista aliada a la fórmula compuesta por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey., poco después de las siete de la mañana se concretó el corte en todo el territorio y condicionó el comienzo del ciclo electoral."Toda la provincia sin luz por corte de energía en la red que vincula a Formosa con el sistema nacional", publicó en las redes sociales.Precisamente, con el correr de las horas comenzaron a circular imágenes de mesas electorales de Formosa en las que los fiscales iluminan con las luces de sus teléfonos celulares los folios para que los votantes firmaran.Allí, Gildo Insfran buscará prolongar su mandato en una de las provincias más vulnerables de Argentina. De no mediar imponderables, alcanzará su séptimo mandato como gobernador. Estará acompañado por el diputado provincial, el abogado Eber Solís.Su única oposición será la de la alianza Nuevo Frente, constituido por los radicales PRO y un puñado de peronistas disidentes- que postula a Adrián Bogado, y Natalia Coronel, dirigente del partido Obrero.Hasta las 8.30 de la mañana,era la única de las cuatro provincias donde se frenó el comienzo del proceso electoral. El inicio de las votaciones respondió a la aparición de la luz natural. Por ende, los comicios arrancaron con una hora y media de demora.En el territorio puntano también habrá tres fuerzas con chances reales de obtener la gobernación. La particularidad de estos comicios es que al final del día, el apellido Rodríguez Saá habrá perdido unas elecciones.Alberto y Adolfo Rodríguez Saá controlaron la provincia desde el retorno a la democracia en 1983. Mientras uno era gobernador, el otro ocupaba un puesto en el Congreso Nacional. Alberto, el actual mandatario, estuvo a cargo del ejecutivo durante tres periodos -actualmente esta completando el tercero- y Adolfo busca el sexto. Esta vez, ambos competirán entre sí.Por el momento,es la única de las cuatro provincias donde no se registraron reclamos o quejas sobre el apagón masivo. De hecho, diferentes residentes de ciudades como Río Grande celebraron haberse salvado del apagón masivo.En la provincia más austral del país, la actual gobernadora Rosana Bertone (Unidad Fueguina) intentará prolongar su mandato, mientras que su principal competidor será el intendente de Río Grande, Gustavo Melella (Concertación Forja). El candidato de Cambiemos, el radical Juan "Pipo" Rodríguez aparece último en intención de voto.