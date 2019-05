Urribarri: "Esta definición constituye otro paso en la unidad del Peronismo"

", expresó el ex gobernador Sergio Urribarri luego de que se conociera la decisión de la ex presidenta de compartir fórmula con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.Es mucho más lo que hace falta para volver a cultivar la tierra arrasada que va a dejar Mauricio Macri", añadió el ex mandatario."Alberto Fernández es un querido amigo y compañero desde hace muchos años, uno de los cuadros políticos más valiosos de nuestro espacio, y que tuvo un desempeño importantísimo durante la gestión de Néstor Kirchner que sacó al país de la profunda crisis en la que se encontraba. Enfrentamos muchas peleas juntos estado en el gobierno y siempre se la jugó por Entre Ríos", señaló Urribarri en relación a la figura del ex jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "Su rol fue clave en este proceso de diálogo y unidad que nos está mostrando como resultado victorias electorales del Peronismo cada domingo", acotó.Finalmente,Alberto y Cristina son garantía de eso. Saben y pueden hacerlo", completó.