Santa Fe: Bonfatti fue el más votado, Perotti ganó en el PJ y Corral fue tercero

El precandidato a gobernador del oficialista Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Antonio Bonfatti, se impuso como el más votado en las PASO de Santa Fe y el senador peronista Omar Perotti, que ganó la interna de su espacio, quedó en segundo lugar, aunque el peronismo cosechó la mayor cantidad de sufragios.Escrutadas el 85,34% de las mesas, en el marco de un lento escrutinio, el frente Cambiemos representado por José Corral quedó en un lejano tercer lugar con el 19,53% de los votos, después del Frente Juntos (PJ), que alcanzó el 42,57%, y el FPCyS, con el 31,53%.En las PASO del PJ, Perotti obtuvo el 28,37% del total de los votos emitidos contra el 14,20% de su contrincante interna, la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.Con estos resultados, quedó configurado un escenario muy reñido hacia los comicios generales del 16 de junio, con Bonfatti y Perotti disputando "palo a palo" en la disputa para suceder al actual gobernador, Miguel Lifschitz. .Al tomar la palabra en el búnker socialista luego de conocerse los resultados parciales con una tendencia ya marcada, Bonfatti se mostró muy confiado en "volver a ganar" en junio y así revalidar la gobernación en manos del FPCyS."Ahora empieza un nuevo tiempo: las elecciones finales. Estamos convencidos que el 16 de junio volveremos a ganar porque los santafesinos van a volver a poner la confianza en el Frente Progresista para que siga gobernando Santa Fe", dijo rebosante de optimismo.Más cauto, Perotti celebró su performance electoral, pero evitó el triunfalismo y destacó que las primarias no dejan "ganadores ni perdedores"."Nunca hablamos de triunfo. Siempre me escucharon decir durante la campaña que estas PASO no iban a dar ni ganadores ni perdedores. Estas PASO iban a ordenar nuestras listas", señaló desde el búnker peronista, con la mirada puesta en no perder a los votantes que en las PASO se inclinaron por Bielsa."No nos conocían. Hay muchos que nos están conociendo hoy", se esperanzó.A las candidaturas de Bonfatti, Perotti y Corral se sumará también la de Octavio Crivaro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que obtenía el 1,79%, en tanto que el resto de las ofertas electorales no lograba superar el umbral mínimo de 1,5% requerido para poder clasificar a las elecciones generales.