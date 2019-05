Corral: "Podemos decirle que no a las mafias y al narcotráfico"

"Estamos agradecidos por los santafesinos que hoy nos acompañaron, están haciendo historia, una historia que va a ser futuro, hoy empieza la campaña que nos va a llevar a gobernar la provincia el próximo 16 de junio", dijo Corral al hablar desde el bunker de Cambiemos que horas antes había sido desalojado por una amenaza de bomba."Siempre dije que quería una lista de unidad, y lo logramos, llevando una propuesta clara a los santafesinos. Recorrimos la provincia, y nos estamos conociendo, es nuestra primera elección y cientos de miles de santafesinos ya se sumaron. El desafío es sumar a lo que hoy eligieron otra opción, a los que no fueron a votar, esa es la tarea que tenemos por delante", agregó.En ese sentido, afirmó que junto a su compañera de fórmula y demás dirigentes, "vamos seguir recorriendo la provincia hasta las elecciones generales"."Podemos decirle que no a las mafias y al narcotráfico, no nos vamos a resignar, pueden estar seguros que vamos a llevar a la provincia las soluciones que ya demostramos en la ciudad de Santa Fe", dijo finalmente Corral que hasta pasadas las 21.30 hs, llevaba 29.988 votos, según el recuento provisorio.