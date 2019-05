Perotti: "Hicimos una gran elección"

El senador justicialista Omar Perotti, consagrado candidato a gobernador por el frente Juntos, celebró su performance electoral, pero evitó el triunfalismo y destacó que las primarias no dejan "ganadores ni perdedores"."Nunca hablamos de triunfo. Siempre me escucharon decir durante la campaña que estas PASO no iban a dar ni ganadores ni perdedores. Estas PASO iban a ordenar nuestras listas", señaló adesde el búnker peronista, con la mirada puesta en no perder a los votantes que en las PASO se inclinaron por Bielsa."Estamos convencidos de que la diferencia que se va manteniendo (con el Frente Progresista) no es posible de descontar y queremos transmitir el agradecimiento a cada uno de los que fue parte de la lista Sumar", que lo llevó como precandidato a gobernador."Vamos a despertar al gigante para empezar a construir una Santa Fe protagonista, de la producción y el trabajo, donde cada mujer, cada hombre que tenga deseo de ser parte de esta provincia nueva lo va a poder hacer", prometió.Finalmente, pidió "un alto compromiso de todos. Se ha hecho una gran elección".