UTA Entre Ríos confirmó el pago a trabajadores del transporte de pasajeros

Desde UTA Entre Ríos confirmaron que los trabajadores que prestan servicio para las empresas de transporte urbano de pasajeros, percibieron su salario correspondiente al mes de julio.



Se trató de los fondos que Nación trasfiere a las provincias y que luego es acreditado a las empresas para que éstas depositen los sueldos a los trabajadores. Hubo una demora en el pago a los empleados por la ausencia de ministro que firma las trasferencias.



"Desde el viernes charlamos con la parte empresaria porque el subsidio para las empresas que llegaba desde Nación, y que estaba en el gobierno provincial, y como no estaba el ministro para firmar la trasferencia a las empresas, no se nos pudo depositar el viernes", explicó a Elonce TV, el secretario general adjunto del sindicato, José Rodríguez.



"Fuimos recibidos por la ministra Romero y con la promesa de parte del Gobierno de que iba a estar el dinero, no se convocó a asambleas", indicó.



Fue así que los trabajadores, desde las 10 de este martes, tuvieron acreditados sus salarios, y este miércoles no se concretaron las asambleas que habían sido anunciadas. (Elonce)