Sobre la continuidad de triunvirato: "La CGT no tiene patrones", sentenció Acuña

Política La CGT suspendió las elecciones y mantendrá el triunvirato hasta el 2020

, uno de los tres secretarios generales de la, se refirió a la suspendidas elecciones en el organismo y sostuvo queEn este sentido, el líder gremial advirtió que "a cómo van las cosas" en la Argentina, el triunvirato seguro va a "tener que tomar medidas de fuerza".Tras el reclamo por parte de Pablo Moyano de una renovación en la central, Acuña aclaró quey remarcó que "Camioneros estuvo presente" en las últimas reuniones y "nunca se planteó eso"., resaltó durante una entrevista con radio Futurock.En esta línea, Acuña opinó que "no está mal" quitarle retenciones al campo y fomentar el trabajo agropecuario, pero cuestionó que "a la producción nacional (no se le está dando) nada y las PyMEs se están fundiendo"."La gente no puede lo que le llega de tarifas, no le alcanza la plata al que trabaja y al que no trabaja o vive de changas, está muerto.", criticó el gremialista.Acuña señaló que "ahora estamos condicionados a hacer lo que diga el Fondo Monetario" y se preguntó"Este Gobierno tiene claro adónde va, que es en contra de los trabajadores. No puede ser que se abran las puertas y entren limones, tomates y lechones extranjeros", agregó.