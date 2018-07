Pablo Moyano criticó continuidad de triunvirato: "Beneficia a Macri y Triaca"

"Con la continuidad del triunvirato de la CGT, los más beneficiados son Macri y Triaca", enfatizó Moyano, quien consideró que se vive un momento "muy triste para los trabajadores" porque "muchos estaban pidiendo una renovación de dirigentes".



Este jueves, el Consejo Directivo de la CGT decidió mantener la conducción de Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña y dejar atrás la idea de realizar un congreso normalizador el 22 de agosto en el que se votaría una nueva cúpula para la central obrera.



De esta forma, los "gordos" e "independientes" que manejan los grandes gremios le bloquearon a Pablo Moyano la posibilidad de confrontar en las elecciones encabezando una lista junto al bancario Sergio Palazzo.



En diálogo con FM La Patriada, Pablo Moyano remarcó que "muchos gremios se van a sumar a la oposición del triunvirato" y agregó: "Si no es ahora, será el año que viene o en 2020 que tencremos una CGT en defensa de los trabajadores".



"Me sorprende que (Juan Carlos) Schmid siga al lado de los dirigentes que aprobaron la reforma laboral con (Carlos) Menem y que ya casi tienen arreglada la reforma laboral con Triaca", disparó también el hijo de Hugo Moyano.



Además salió al cruce del argumento que utilizaron los sectores de la CGT a favor de mantener al triunvirato, acerca de que el "éxito" de la huelga general del 25 de junio había renovado la autoridad perdida por la conducción tripartita.



"Que no se vengan a hacer los ´Rambos´ porque el paro general fue por la presión que hicimos desde Camioneros", sostuvo Pablo Moyano.

Por su parte, Schmid, miembro del triunvirato que meses atrás tomó distancia de las posturas confrontativas de Pablo Moyano, confió en que la continuidad de la conducción sea respaldada por los secretarios generales de los gremios de la CGT que se reunirán a fines de agosto para tratar de consensuar los pasos a seguir en su relación con el Gobierno de Mauricio Macri.



Consultado sobre la posibilidad de que Camioneros, Bancarios y otros gremios de fuerte postura opositora al macrismo -que en principio pretendían constituirse en autoridad de la CGT- rompan con la central sindical y armen una nueva, el jefe de Dragado y Balizamiento manifestó su esperanza de que eso no suceda.



"Espero que no porque lo que sucedió hace pocos días (paro nacional) es que todos hicimos un enorme esfuerzo, los que están en el Consejo Directivo y los que no están, en confluir juntos y esto fue una demostración contundente", señaló en declaraciones a FM La Patriada.



El triunviro aseguró que el proceso de unidad no se ve deteriorado por la ratificación de la continuidad de la conducción: "Lo que se abre es un contacto con todos los lineamientos que no se fueron nunca de la CGT y solo han mantenido una visión diferente", manifestó.



Al respecto, Schmid dijo que "el panorama socio económico del país está obligando a todo el mundo a tratar de conciliar posturas y llevar adelante una síntesis de todas las posiciones que hay dentro" de la CGT.



"A finales de agosto va a haber un plenario de secretarios generales donde todos van a ser convocados para tener una discusión plena sobre el estado de situación del país, como está la situación en general, y también definir las estrategias hacia delante", expresó.



En ese encuentro se discutirá si se pone fecha a las elecciones "o se ratifica plenamente lo dispuesto ayer por el Consejo Directivo y definimos que pasos tenemos que seguir porque los problemas se van a poner más difíciles".

NA