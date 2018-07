Con demoras, iniciaron las elecciones para renovar el directorio de Iosper

Política Rechazaron medida cautelar de suspensión de las elecciones de IOSPER

Se desarrollan este jueves, las elecciones para renovar el directorio de Iosper. Poco después de las 8, abrieron las mesas para dar inicio a la votación en la escuela primaria "Domingo Faustino Sarmiento" (La Paz 45), donde sufragan los activos por el Poder Ejecutivo, según registróEn la oportunidad, desde ATE denunciaron "incumplimientos e irregularidades"; mientras que desde UPCN, indicaron: "No hay ningún problema, está todo perfecto".Los votantes en Paraná son 13.000 y hay 11 mesas distribuidas en toda la ciudad: la escuela Domingo Faustino Sarmiento (La Paz 45) y en la escuela Manuel Belgrano (9 de julio 419); los municipales votan en la escuela Mariano Moreno (Moreno 85), los trabajadores de la Educación en la escuela Casiano Calderón (Casiano Calderón 2172), policías y empleados del Iosper en la escuela Republica de Entre Ríos (Urquiza y Presidente Illia) y los judiciales en Tribunales., Yanina Sepic, delegada de ATE."Pero no nos sorprenden los incumplimientos e irregularidades porque ya los habíamos denunciado", remarcó."Las autoridades están todas, y no hay obligación de esperar a ningún fiscal", insistió.Otro de los primeros inconvenientes que se suscitó fue que la institución educativa de calle La Paz 45, con motivo de los comicios, no dictará clases durante la jornada, pero según se indicó a este medio, los comunicados se emitieron ayer por la tarde por lo que los padres que envían a sus hijos al turno mañana, se presentaron en la escuela porque no habían sido informados sobre la suspensión de las actividades escolares.