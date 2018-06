Varisco declara hoy en la causa que investiga vínculos con el narcotráfico

Comienza a las 9 la ronda de indagatorias por presuntas vinculaciones del gobierno de Varisco con el narcotráfico.Este lunes a las 9 comenzará la serie de indagatorias en el marco de la causa que investiga presuntos vínculos entre el gobierno municipal de la capital entrerriana y la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis.El primero en declarar ante el juez Federal, Leandro Ríos, será el intendente de Paraná, Sergio Varisco, luego será el turno del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y de la funcionario del área de seguridad, Griselda Bordeira.Deberán concurrir "bajo apercibimiento de ordenarse sus inmediatas detenciones, en caso de no comparecer sin causas justificadas".Las indagatorias se producirán luego de que, por unanimidad, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, se manifestaron en contra del pedido de recusación del magistrado que formularon los abogados defensores del jefe comunal, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen.Precisamente, el último letrado mencionado ratificó que "jurídicamente, no he encontrado elementos que lo comprometan a Sergio Varisco con el negocio del narcotráfico", apuntó.Asimismo, aseveró que el intendente "va a declarar, y se va a someter a las preguntas o dudas que pueda tener el juez o la Fiscalía, porque estamos convencidos de que no tiene nada que ver con el mundo del narcotráfico".Asimismo, el jefe comunal declaró durante el fin de semana: "Nunca en mi vida he consumido y menos comprado para comercializar".