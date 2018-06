Varisco: "Nunca en mi vida he consumido y menos comprado para comercializar"

Sobre la relación con Macri

, aseguró el intendente de Paraná,, previo a la declaración que deberá realizar este lunes ante el juez federal Leandro Ríos, quien lo investigaEl mandatario municipal, en una entrevista que ofreció a, negó la acusación en su contra y ratificó que se someterá al interrogatorio del juez."Si bien Paraná es una ciudad de más de 300 mil habitantes, nos conocemos todos. Nadie puede creer eso porque no es así. Mi vocación ha sido la política y a esto me dedico las 24 horas", le dijo el intendente al diario porteño."Siempre estoy a disposición de la Justicia y a mi mismo cargo de intendente del cual estoy orgulloso. A pesar de estar citado en indagatoria, no he dejado de trabajar. Estuve en Buenos Aires el miércoles con el presidente, almorzando, donde hemos planteado temas particulares que vienen pendientes y otras obras que están en marcha. No he dejado mi actividad, estoy a disposición de la Justicia", remarcó.Y agregó: "Le pedí a mis abogados que no apelen la recusación que hemos hecho al juez porque podríamos tener otras instancias. Yo creo en la imparcialidad de la Justicia, en la imparcialidad del juez Ríos, pero".Varisco dijo desconocer que Celis estuviera relacionado a la venta de droga, delito por el que permanece detenido en la cárcel de Paraná."Las campañas políticas en el interior son mano a mano. Uno hace visitas casa por casa, reuniones, mateadas, caminatas y uno anda en contacto con mucha gente. De ahí que hay fotos con él y con muchísima gente. Especialmente a partir de las nuevas tecnologías que a uno le sacan fotos en todos lados. De ahí a saber que en ese momento él estaba implicado, no", sentenció."Yo no tuve nunca más contacto de hace muchísimo tiempo antes de su detención", acotó al respecto, y negó haber visitado a Celis en la cárcel, o a su pareja, Luciana Lemos.Respecto de las conversaciones en las que se lo menciona, por ejemplo, el caso de uno de los imputados, Alan Viola, quien dice directamente que tiene que hablar con Varisco por dinero, el intendente le aseguró aque esas "son palabras de él"."Lo conozco a Alan Viola porque es inspector de tránsito municipal. Ha ido a mi despacho a charlar temas del área porque yo atiendo a todo el mundo, hasta a los empleados de categorías más bajas y contratados que quieren charlar con el intendente. Algunos me esperan a la salida de mi casa, otros en el despacho. Nunca me hizo mención a nada de este tema", le dijo Varisco al diario porteño.En la ocasión, desmintió también, una supuesta reunión con Lemos, la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira y el concejal Hernández."A esa mujer (por Lemos) la conozco porque es hija de un hombre que milita conmigo en un barrio, donde en su momento me hizo reuniones y de ahí la conozco. Que ella haya ido al palacio municipal y por ahí yo me la haya cruzado, por ahí no recuerdo, o puede ser que me la haya cruzado. Pero charlar y tener una reunión, no", aseguró.porque, obviamente y más en situaciones de crisis, si hay algo que", aclaró el intendente cuando se le consultó por los audios, en los que Celis dice que Varisco lo traicionó, que le debe dinero y contratos.Dijo además,. "No lo hice yo ni es mi letra. Ni siquiera puedo decir esos números qué significan", acotó.Y cuando se le preguntó por qué cree que esta vez, a diferencia del año pasado que fue citado como testigo por la marihuana en camiones de basura, ahora deberá declarar como imputado, el mandatario municipal, estimó: "Seguramente porque el juez habrá llegado al fondo de la cuestión y entiendo que tampoco hay privilegios.Respecto de la relación del intendente por Cambiemos con el presidente Mauricio Macri, comentó: "Me saqué fotos personales con él, de esas que te sacás. No las publiqué. Sí hubo fotos de Presidencia donde justamente yo estoy hablando con él. El presidente quería saber cómo veíamos la situación en nuestras ciudades. Tuve oportunidad de decirle del proyecto de Metrobús que venimos trabajando hace mucho en Paraná y uno quisiera que fueran más rápidos los papeles para que se inicie la obra, pero en ningún momento me preguntó (por la causa) ni yo le comentaría para pedirle nada".