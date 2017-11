Bomberos Voluntarios no fueron recibidos y esperan nueva convocatoria

Pedro Pablo Bisogni, presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, dialogó este mediodía con Elonce TV cuando llegaron a la capital entrerriana para concurrir a una reunión en la Casa de Gobierno provincial. "Lamentablemente, no hay respuesta de la Secretaría Privada del Gobernador con respecto a nuestra audiencia. También hablamos con la gente del Ministerio de Gobierno, pero la ministra no está en Paraná, por lo que entregamos una nota para no tener que reiterar la protesta como lo hicimos la semana pasada", explicó. El pasado domingo 12 de noviembre, un comunicado oficial del Gobierno de la provincia dio cuenta de que el Gobernador, Gustavo Bordet, iba a "recibir el martes 21, a representantes la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios para avanzar en respuestas a sus necesidades y una norma provincial que regule su actividad", según rezaba la noticia publicada en el sitio oficial. Además, se anunciaba que el lunes 13, iban a ser recibidos por la ministra de Gobierno, Rosario Romero.En el mismo texto, el Gobierno de Entre Ríos, instaba a los Bomberos "al diálogo en pos de generar acuerdos sobre las cuestiones pendientes, pedidos relacionados con la cobertura de salud para quienes no la poseen y otros reconocimientos frente a contingencias específicas", indicaba el texto.Sin embargo, los Bomberos avanzaron el martes 14 de noviembre, más precisamente de la semana pasada, en una ruidosa protesta que llevaron a cabo en el centro cívico de la capital entrerriana, que ocasionó inconvenientes en el tránsito y otros trastornos Dicha protesta, fue criticada duramente por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien destacó la apertura al diálogo del gobierno provincial con los bomberos . Además, resaltó la inversión que la provincia disponía mensualmente para los cuerpos de bomberos de todo el territorio entrerriano."Los Bomberos hemos tenido mucha paciencia durante 30 años para que se reglamente la ley y hace casi dos años que estamos esperando que el Gobernador nos reciba y mientras tanto, demostramos la voluntad esperando y seguimos atendiendo los servicios todos los días. Cada uno de los cuarteles de la provincia están funcionando", explicó Bisogni a Elonce TV y agregó que "no tenemos respuesta. Esperemos que en los próximos días de acuerdo a la nota que hemos presentado, tengamos una respuesta a los reclamos que tenemos los Bomberos desde hace un montón de años", finalizó el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Elonce.com.