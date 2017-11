La provincia invirtió más de $ 7.5 millones en mejoras para Bomberos Voluntarios

Avances e inversión

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero destacó la apertura al diálogo del gobierno provincial con los bomberos voluntarios: "la preocupación es compartida", dijo y pidió cuidar la Caja de Jubilaciones. En lo que va de la gestión se invirtieron más de 7.500.000 en el sector."Los había convocado nuevamente a una reunión en el día de ayer a la que no vinieron y hoy eligieron este modo de protesta pese a que el gobernador lo cito para el martes que viene", resaltó Romero, y sostuvo: "considero, con todo respeto, que no es lo correcto romper un dialogo cuando el dialogo está abierto para la construcción de una alternativa posible, porque no todas las alternativas son posibles desde el Estado".La provincia lleva invertidos 1.115.000 pesos en subsidios a los bomberos voluntarios. Además se transfirieron 39.000 pesos a las 35 Asociaciones de Bomberos de la provincia para solventar gastos de combustible, se asiste mediante el pago del seguro y se tramita la compra de una autobomba para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concordia, por dos millones de pesos.Además, el gobierno de Bordet aportó a los bomberos voluntarios durante 2016, más de tres millones de pesos mediante la Secretaría de Ambiente, y 813.242 pesos en lo que va de 2017. En ese marco también se tramita la compra de cinco equipos de ataque rápido, por una suma de 800.000, para Ceibas, Urdinarrain, Pronunciamiento, Hernandarias y Villa Libertador San Martín; también se instalaron cuatro antenas repetidoras de VHF, por 450.000 pesos, y se gestiona la compra de 10 camionetas, que está próxima a licitarse."Es decir, somos amigos de los bomberos. Queremos que ellos sigan prestando tan loable función. Lo que ocurre es que a veces las arcas del Estado no dan para satisfacer todas las necesidades o los requerimientos que tienen los bomberos", explicó la funcionaria y reiteró que "la preocupación es compartida con el gobierno provincial" y que "veníamos dialogando en este sentido".Consultada sobre el reclamo que manifiestan los bomberos voluntarios, Romero explicó que "en un principio la pretensión era estar bajo la cobertura de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y todos sabemos cuál es el sistema jubilatorio provincial: es para empleados públicos y requiere un aporte", y en ese marco recordó: "tenemos que cuidar nuestra Caja, en el sentido de que no podemos incorporar personas que no estén en condiciones de hacer un aporte"."Lo que ocurre es que el Estado tiene que pensar en el todo, no solamente en las partes. Al momento de otorgar derechos, tiene que pensar de qué recursos se vale el Estado para otorgar esos derechos", sostuvo.La ministra política del gobierno de Bordet recordó que recibió en su despacho a los representantes de los bomberos voluntarios "en razón de que existe el Fondo Del Manejo Del Fuego" y que en ese marco "se les dio oportunamente un porcentaje de ese aporte en litros de nafta: 1800 litros de nafta que se le reconoce a cada cuartel", además subrayó que "se les da seguro a cada uno de los bomberos, y asistencia permanente a través de subsidios".En esa línea, Romero destacó la convocatoria al diálogo que ha hecho la provincia: "el martes 21 de noviembre el gobernador los había citado. No obstante, han resuelto esta medida de protesta que incomoda a los vecinos".