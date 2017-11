Bomberos voluntarios protestan en el Centro Cívico "hasta que tengamos la ley"

Autobombas y vehículos de Bomberos Voluntarios procedentes de diversos puntos de la provincia se congregaron desde la madrugada en el Centro Cívico de la capital entrerriana. Estacionaron los vehículos frente a la sede de Tribunales, en calle Laprida, lo cual dificultaba esta mañana el tránsito por dicha arteria, según registró el móvil deLa medidas de fuerza se enmarca en el estado de alerta y movilización en que se encuentran debido a las demoras en el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos que considere "beneficios y reconocimientos largamente demandados por parte de los hombres y mujeres que cumplen la destacada y noble labor como bomberos voluntarios", expresaron."Lo que queremos es hacerle ver al gobierno de la provincia, es que los 50 cuarteles no tienen cobertura. Tenemos cobertura para accidentes solo hasta 5000 pesos, y si algo supera ese monto, nos tenemos que hacer cargo de eso", dijeron. Piden obra social y un reconocimiento jubilatorio.En declaraciones al programade, Pedro Bisogni, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, recordó que llegaron a esta manifestación porque el reclamo por la ley de bomberos "lleva 30 años que no es poco"; además indicó que vienen solicitando audiencia desde hace más de un año con el Gobernador.Bisogni dio cuenta que han mantenido reunieron con los legisladores para analizar un proyecto "pero nunca encontramos una decisión política para resolver el tema. El ex ministro Mauro Urribarri también nos recibió pero nunca nos dio una respuesta. La ley lleva 30 años sin reglamentarse y es una de las pocas provincias que no reconoce a sus bomberos".Tras ello indicó que la semana pasada fueron recibidos por la nueva Ministra de Gobierno, Rosario Romero "y nos dijo que iba a hablar con el Ministro de Hacienda y con el Gobernador que son lo que tienen la decisión política". Y esperan que les confirmen un encuentro con Bordet que ya fue anunciado para el próximo 21 de noviembre.

En Entre Ríos hay unos 1000 bomberos voluntarios

Video: Con sirenas y autobombas, Bomberos Voluntarios protestan en el Centro Cívico

"Necesitamos una cobertura social y que a los 25 años de servicio se pueda tener un reconocimiento, casi todo el país lo tiene y en Entre Ríos parece que los Bomberos Voluntarios no existieran. Tenemos un serio compromiso con la sociedad, siempre estamos presentes y listos para dar una mano a quien lo necesita", afirmó Bisogni. Al tiempo que remarcó que en la provincia de Santa Fe "hace 9 años copiaron nuestra ley y hoy tienen un resultado extraordinario; pedimos un reconocimiento por parte de Estado de un servicio que el Estado debería brindar".Consultado sobre hasta cuándo se mantendrá la protesta frente a Casa de Gobierno, Bisgoni afirmó que "vamos a seguir protestando hasta que tengamos la ley de bomberos y el reconocimiento. Es un reclamo justo, de cerca de 30 años, que ya no resiste más.Hace un año y medio estamos pidiendo audiencia. Hemos hablado infinidad de veces con los legisladores, siempre buscando el diálogo, pero la paciencia se agotó y comenzamos con los reclamos por los derechos de los Bomberos Voluntarios. El hecho que la ley nunca se haya reglamentado habla a las claras de la indiferencia de los distintos gobiernos que hemos tenido", dijo finalmente.En el marco de la manifestación, Bomberos estacionaron sus vehículos sobre calle Laprida, Santa Fe y Córdoba y ello genera inconvenientes en la circulación de autos y motos, razón por la cual un grupo de inspectores de la comuna realiza desvíos en el tránsito.