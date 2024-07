Casa incendiada: “Nos dejaron en la calle”, dijo la madre de presunto abusador

Policiales Detuvieron a sujeto por abusar a una menor y los vecinos incendiaron su casa

Marta Rivero es la mamá de Juan Rivero, el joven que en la jornada de este lunes quedó detenido tras haber sido señalado como el presunto autor de un abuso sexual cometido en perjuicio de una menor de edad."Se dice que, supuestamente, Juan violó a una chica; yo no estoy en contra ni de la chica ni de la familia.", manifestó la mamá del acusado aA su vez, indicó que la vivienda incendiada por un grupo de vecinos enfurecidos no pertenecía al presunto autor del abuso sexual, sino a ella y a sus hijos menores de edad: ""Yo no tengo nada que ver con lo que dicen hizo mi hijo, a él no le enseñé eso, yo. Los vecinos sabían que él no vivía conmigo, sino que en esa casa estaba yo con mis hijos menores de edad", expresó dolida la mujer."No entiendo por qué la gente me prendió fuego la casa", lamentó y acto seguido manifestó que sus vecinos, en realidad, "quieren que me vaya de Benito Legerén, pero ni mi familia ni yo nos vamos a ir"."Mi marido es criado y nacido acá, y yo hace 27 años que vivo en este barrio", añadió."¿Por qué yo me voy a ir de Benito Legerén? Yo no cometí ningún error, no fui yo quien cometió ningún crimen. Vinimos a limpiar todo el terreno porque vamos a seguir viviendo en este barrio aunque nos hayan prendido fuego la casa. No está bien que hagan justicia por mano propia", concluyó Marta Rivero, la madre del joven señalado por haber sido el autor de un abuso sexual en Benito Legerén.Rivero, de 22 años, permanece detenido a disposición de la Justicia desde este lunes, acusado de haber ingresado a robar a una vivienda del mencionado barrio al sur de Concordia y, en la oportunidad, haber abusado sexualmente a una adolescente de 15 años bajo amenazas y sometimiento.