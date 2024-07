Un hombre sufrió graves heridas tras el choque entre un auto y una moto

Sin semáforos



En las primeras horas de la tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Paraná que dejó como saldo una persona con heridas de gravedad.Según pudo saber, en la intersección de Avenida Zanni y Crisólogo Larralde, se produjo, por causas que se deberán determinar, el choque frontal entre un automóvil Renault Stepway y una motocicleta de baja cilindrada.Vecinos que presenciaron el hecho, indicaron que el auto circulaba por Larralde y cuando realiza el giro para ingresar a la avenida, dicha maniobra fue “imprudente” y es en ese momento cuando se produce el impacto con el rodado de menor porte.El hombre que se trasladaba en la moto, debió ser derivado al hospital San Martín, ya que presentaba una fractura en la mano derecha y otras heridas de consideración. Mientras que la mujer que se trasladaba en el Renault, si bien no sufrió lesiones, quedó un tanto shockeada por el choque.Un vecino de la zona, dijo aque tras la obra de repavimentación de Avenida Zanni, la intersección donde ocurrió el accidente quedó sin semáforos y los siniestros viales son frecuentes.“Hacen falta los semáforos porque la avenida es muy transitada y los autos entran a fondo. Se sacaron por la obra y no se pusieron más y ha habido bastantes accidentes”, expresó Cristian Leiva y entendió que “es algo urgente”, la colocación de ordenadores de tránsito ya que “además son necesarios para cruzar la calle porque los autos no te dan paso y pasan a alta velocidad”.