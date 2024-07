Se intensifica la búsqueda de la joven neuquina que desapareció hace 14 días

Los datos de la joven desaparecida

El personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía del Neuquén intensificó la búsqueda por aire y por tierra de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de 20 años que lleva más dos semanas desaparecida.Luciana salió de la casa de su abuela el 13 de julio a las 4 de la mañana para ver a un amigo que vive a ocho cuadras y nunca volvió. El gobierno de Neuquén dispuso $1.000.000 para quien ofrezca cualquier tipo de información que permita dar con su paradero.Según contó su mamá, su hija no tenía celular propio porque se le había dañado semanas atrás, por lo que utilizaba el de su abuela para mantenerse en contacto. “Lo único que le dijo (a su abuela) es que se iba un ratito a la casa de este pibe y en un rato volvía”, recordó Lila.Dos días después, el 15 de julio, la Policía provincial inició una causa por averiguación de paradero que recayó en la fiscalía de delitos contra la trata de personas, y se montó un operativo de búsqueda que incluyó un allanamiento en la casa del joven con el que se iba a encontrar Luciana y rastrillajes en el barrio donde desapareció, que contaron con la ayuda de perros especializados en rastreos. Además, se analizaron las cámaras de seguridad de la zona y se solicitaron informes telefónicos.En un principio había trascendido la imagen de una cámara de videovigilancia que la captó a las 7 de la mañana en la zona del cruce de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero. Sin embargo, el miércoles pasado, a más de una semana de su desaparición, descartaron esta pista.“Nosotros accedimos a unas cámaras que la filmaron caminando por el barrio el domingo a la tarde. Ahora nos dicen que no es ella, pero para nosotros sí era”, contó una amiga de Luciana. En el video, la joven iba caminando sola y que la ropa que llevaba puesta no coincidía con la que vestía cuando salió de su casa.Luciana Antonella Muñoz Aguerre mide 1.50 metros, es de tez trigueña, delgada, tiene ojos marrones y cabello rubio. El día que desapareció, vestía una chomba de color negro, jean nevados y zapatillas negras. Para aportar datos, aquellos que tengan información sobre su paradero, pueden hacerlo al 911 o en la comisaría N°18 de Neuquén llamando al 4460291.La madre de Luciana hizo un desesperado llamado a las autoridades y a la comunidad para intensificar la búsqueda. “Mi pedido es que se puedan movilizar más; que intensifiquen la búsqueda, que se preocupen más. Que busquen a Luciana es lo que más pedimos y lo que rogamos en estas horas desesperantes”, manifestó con profundo dolor.