Caso Loan: “Estamos hasta las manos”, el llamativo audio del ex marino Pérez

Sociedad En Gualeguaychú realizarán una cabalgata por la aparición de Loan

El ex marino Carlos Pérez envió un curioso audio de WhatsApp tiempo después de que Loan haya desaparecido y allí manifestó que todos están “hasta las manos” y hasta dio detalles del almuerzo en el que el menor de 5 años fue visto por última vez.“Yo estuve con él, estuvimos hablando todo, compartimos el almuerzo, así que estamos hasta las manos”, señala el polémico audio enviado por el marido de María Victoria Caillava a un contacto agendado como “Tri Tri”.Durante varios minutos, el ex marino le contó al conocido algunas de las cosas que ocurrieron durante la reunión en la casa de la abuela Catalina.Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que en muchos momentos de la investigaciónEn este sentido, hace semanas trascendió un audio en el que Pérez le habló al ex comisario Maciel para pedirle “seguridad personal” y resguardar sus autos en la seccional policial por “miedo a que le plante pruebas”.“Evidentemente mucha gente del pueblo, no sé por qué motivos totalmente infundados, nos están acusando a mi esposa y a mí ahora”, manifestó.Dicho audio dura varios segundos y allí Pérez deslizó la posibilidad de que alguien le plante pruebas para incriminarlos en el caso: “La verdad que tenemos miedo, tenemos temor de que alguien venga a intentar dañarnos o a plantarnos alguna prueba en la camioneta o en el auto”. (NA)