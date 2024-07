El descargo de clienta denunciada por esteticista: “Me sentía atrapada”

Clienta agredió a golpes a esteticista en Paraná y le provocó heridas.

La propietaria de la estética, ubicada en el Paseo de las Luces, denunció a una clienta, tras ser agredida a golpes por la mujer, supo Elonce. La trabajadora resultó herida y hubo daños en el local. pic.twitter.com/lUMouHSiVE — elonce.com (@eloncecom) July 24, 2024

La mujer que fue denunciada por agresiones a una esteticista de Paraná, y por no pagar el servicio realizado, brindó su descargo ay negó las acusaciones en su contra. “confesó tras el violento episodio que protagonizó este martes en el local ubicado en el Paseo de las Luces.Blanca Cristaldo, la clienta que contrató el servicio de la esteticista, dijo sentirsepor lo que se dice de ella. “Era la tercera vez que contrataba el servicio de la esteticista”, contó y mostró las pruebas que indican que confirmó el turno para un delineado de ojos y labios, para las 11 de la mañana, con el emoji del `OK´ a través de un mensaje de WhatsApp. “Debido a la puntualidad que me caracteriza, a las 10.59 le mandé un mensaje que decía `Llegando´”, remarcó.. “Pagué por adelantado para que ella trabaje tranquila; le transferí el dinero y me dio el turno a 30 días para ver el trabajo realizado”, repasó.La mujer mostró alas. “Ella no es médica y no me puede tocar la cara como para hacerme una práctica y dejarme moretones”, comentó.Y continuó: “No entiendo con qué me pegó porque yo estaba acostada sobre la camilla y con los ojos cerrados; ella comenzó con sus agresiones verbales, me amenazó al decirme que era policía y que yo no sabía dónde ni con quién me estaba metiendo. `Sé quién sos y donde vivís´, me decía”.Cristaldo aclaró aque no permitió que la esteticista terminara con el tratamiento y fundamentó por qué. “Debido a que se trabaja con una aguja, como un tatuaje, tuvo que haber anestesiado la piel, pero como estaba nerviosa y apurada, no lo hizo. Comenzó a trabajar en crudo y empezaron a lagrimearme los ojos”, rememoró la mujer.“Le dije que así no podía seguir porque estaba muy dolida y no quería continuar con el tratamiento”, contó y agregó: “Le pedí `o paramos y me pones algo para anestesiar para bajar el dolor´, pero ella me dijo que el tratamiento era así, que, si quería, seguía, o si no, `ándate´”.“Así no puedo seguir, pero todavía te faltan los labios”, fueron las palabras de Cristaldo a la esteticista, pero de acuerdo a lo que explicó, la trabajadora le recriminó y a partir de ahí, comenzaron las. “Intenté sacarle el celular y lo tiro; en ese momento, tomé mi cartera y quise salir, pero ella volvió para cerrar la puerta y no me dejaba ir. Me tenía atrapada, encerrada”, recordó Cristaldo.La clienta aseguró que el tratamiento estaba completamente pago y dice desconocer los motivos de la agresión por parte de la esteticista. “Mi paciencia tiene un límite y me tuve que defender porque me quería ir, me sentía sofocada por estar atrapada”, fundamentó al argumentar cómo repelió el ataque. “Cómo puede ser policía una persona que trabaja como esteticista y está golpeando a la gente”, se preguntó.