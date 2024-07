Foto 1/2 Foto 2/2

Alejandro "Rengo" F. y Sergio "Bebe" D. V. cayeron en operativos de la Policía de Investigaciones en la madrugada de este jueves en Rosario. Están sospechados de haber sido los instigadores de la intimidación que tuvo lugar en marzo pasado en el country de Funes Hills Miraflores, donde se dejó una nota y se realizaron disparos al aire



Uno de los cabecillas de la barra brava de Newell's fue detenido junto a otro integrante del paraavalanchas leproso en una serie de operativos que tuvieron lugar en la madrugada de este jueves en Rosario y en Piñero. Están sospechados de haber sido los presuntos instigadores de la intimidación que sufrió la familia de Ángel Di María en marzo pasado en el country de Funes Hills Miraflores. Se trata de Alejandro "Rengo" F. (30 años) y Sergio Gabriel “Bebe” D. V. (43).



Las detenciones tuvieron lugar días después que trascendiera que Di María no regresará a la ciudad debido a las intimidaciones recibidas en su contra. El lunes, en diálogo con Radio 2, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, reveló que el último sábado el jugador le confirmó que no va a volver al club de Arroyito al menos este año y dijo que el motivo es porque ante las amenazas que sufrieron él y su familia, siente que su seguridad no está garantizada.



Alejandro F. y Sergio D. V. fueron sorprendidos por agentes de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones -que contaron con la colaboración de la Tropa de Operaciones Especiales- mientras se subían a un auto en Seguí al 5300.



El fiscal Pablo Socca, que investiga la intimidación a la familia Di María luego ordenó allanamientos en distintas propiedades de Rosario y Piñero, donde se secuestraron 16 millones de pesos y ocho celulares. En uno de esos operativos también fue demorado Marcelo "Coto" R., otro sindicado integrante de la barra brava rojinegra, donde se incautaron dos millones y medio de pesos y tres teléfonos.



En la investigación de Socca fueron imputados Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23). El pasado 3 de abril se les atribuyó haber dejado una nota escrita en la puerta del country de Funes Hills Miraflores y haber realizado disparos al aire. Ambos habrían cobrado la cifra de cuatro millones de pesos por cometer la intimidación, según se ventiló en la audiencia. Lo que ahora se presume es que los dos habrían recibido la orden de “Rengo” y “Bebe”.