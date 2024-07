Chocaron un auto y una moto en acceso a Paraná: el descargo del conductor

El descargo del automovilista

Como consecuencia del accidente, que se registró en horas del mediodía de este martes, los ocupantes del rodado de menor porte debieron ser hospitalizados con lesiones de consideración.“El conductor de la moto, que estaba consciente, explicó que; en ese momento, un vehículo que transitaba en sentido contrario,”, explicó ael subjefe de la comisaria decimoquinta, Millen.Los ocupantes de la moto demandaron atención médica como consecuencia del accidente; uno fue trasladado en ambulancia y el otro en un móvil particular.“A simple vista,y el acompañante presentaba golpes en las piernas”, indicó el funcionario policial.El comisario confirmó que las inclemencias climáticas fueron un factor determinante en el accidente; se recordará que Paraná amaneció con un denso manto de niebla y la baja visibilidad se mantuvo hasta mitad de la mañana.comentó Millen y mencionó que “es común la caída de motociclistas por las inclemencias del tiempo en la zona”., apuntó ael hombre de 59 años y oriundo de Crespo, que transitaba al mando del Ford Mondeo. Y agregó: “La moto se me vino encima y traté de esquivar el camión, pero me llevé puesto al muchacho”.Para el automovilista, si el camión no hubiera estado mal estacionado, él volanteaba hacia la derecha, es decir, hacia la banquina. “Tengo que salvar mi vida, porque no voy a chocar al Scania de frente porque la moto se me venía encima”, fundamentó.En la oportunidad, el hombre dio cuenta de su “bronca” tras el accidente.explicó.Y continuó: “El auto está destrozado y nadie me lo pagará; lo único que puedo hacer es iniciar una acción legal contra la Municipalidad de Paraná”.