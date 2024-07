Mandó encomienda por Uber Moto, pero no llegó a destino y denunció al chofer

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

La División Delitos Económicos y efectivos de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos realizaron este jueves un allanamiento en la casa de un joven que presta servicio de envíos en moto desde la aplicación UBER, a partir de la denuncia de una mujer que advirtió que contrató el servicio para enviar una encomienda con prendas de vestir que nunca llegó a destino.



La sub jefa de la División Delitos Económicos, comisario Blanca Ramírez, informó que el allanamiento se realizó por la “investigación por una denuncia de una vecina de Paraná que contrató el servicio, fue un conductor a su domicilio, le entregó una encomienda, la señora vendía ropa, y las prendas nunca llegaron a destino”.



La funcionaria precisó que se pudo determinar que “de camino surgieron algunos eventos que fueron analizados con cámaras de seguridad y se pudo establecer que pudo haber alguna maniobra, que la iba a interpretar el fiscal, que no correspondía a una pérdida simple que se podía arreglar con políticas de la plataforma, porque estas plataformas tienen políticas de procedimiento para casos de pérdidas que corresponde el desembolso de la pérdida. No correspondía a eso sino a una supuesta participación de un empleado infiel del servicio”.



Ramírez precisó que “la empresa también trabaja enviando encomiendas; la señora envió las prendas y nunca llegaron a destino. Desde la Fiscalía se ordenó la investigación de la causa y se llegó a este conductor del motovehículo y ayer (por el jueves) se pudo realizar el allanamiento en la casa del sospechoso donde se secuestró el celular, se hizo el procedimiento de constatación del motovehículo con el que trasladó la encomienda, y después va tener que establecer con la Fiscalía la reparación del daño”.



Los datos que solicita la aplicación fueron determinantes para avanzar en la identificación del sospechoso. En este sentido, Ramírez indicó a Radio Costa Paraná, que “una persona para asociarse a la aplicación y poder trabajar en la aplicación tiene que aportar todos los datos del vehículo, título, la tarjeta de cédula azul, todos sus datos personales y la foto de la persona. El mismo cliente de UBER, el que contrata el servicio, tiene toda esa información que fue la que nos permitió llegar rápido a esa persona”.



No obstante, aquellas medidas, la funcionaria opinó: “Uno cree que como es una plataforma que te da tanta información, es segura, pero en realidad, por ahí, va por parte de nosotros tratar de entender que si enviamos algo puede llegar a pasar que nos encontremos con empleados infieles, con cualquier plataforma. Muchas veces, de plataformas virtuales se fugan datos y puede ser por los empleados infieles”.