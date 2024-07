Córdoba: el fuego afectó más de 6.000 hectáreas pero sería contenido

Unas 6.500 hectáreas fueron afectadas por las llamas en las inmediaciones del cerro Champaquí, en el mayor incendio de los últimos años que se registró en la provincia de Córdoba, según confirmaron las autoridades.



De todas maneras, se estima que en el transcurso de este viernes los brigadistas estarían en condiciones de contenerlo, si es que las condiciones climáticas lo permiten.



"Si no hay sorpresas con el clima, suponemos que este viernes quedará contenido para empezar con guardias de cenizas", dijo el jefe operativo de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Gustavo Nicola.



La zona afectada no incluye la cima del cerro Champaquí y la base, donde se ubican la escuela y los refugios, sino un área ubicada más al sur, en dirección al cerro Los Linderos.



Además, Nicola señaló en declaraciones al diario La Voz del Interior, que "De este lado quedó casi contenido ya, el fuego dejó de avanzar, Un solo sector sigue quemando, sobre el filo de las Sierras, en los puntos más altos, pero allí quedó todo rodeado por pastizales antes quemados, por lo que no tendrá avances y se autoextinguirá" con el correr de las horas.



El incendio que se había originado el domingo pasado en la zona más alta de las Sierras Grandes, entrará en su sexto día, aunque la mayor parte de los focos están circunscriptos.



El cerro Champaquí alcanza los 2.790 metros y es el más alto de Córdoba. Además, es el punto elegido por los amantes del trekking y el montañismo. Desde la cumbre se puede observar el Valle de Traslasierras y el Valle de Calamuchita. Fuente: NA