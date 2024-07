Confirman que usaban para trasladar cocaína la avioneta que aterrizó en Ruta 12

La avioneta Cessna U-206-G que aterrizó de emergencia el martes a la mañana sobre la Ruta Nacional 12, en el departamento correntino de Itatí, era utilizada para el traslado de cargamentos de cocaína.El olfato de perros detectores indicaron, en principio, lo que después confirmarían algunas pericias:De esta manera quedaría confirmada la presunción surgida desde un primer momento: que la avioneta era explotada por una organización narcocriminal de alcance internacional.. Para esto quitaron algunas butacas y solo dejaron el asiento que ocuparía el piloto.El martes, cuando se produjo el aterrizaje a plena luz del día, un ocasional conductor alcanzó a sacar fotografías con su teléfono celular en el momento que un hombre, el presunto piloto, sacaba algunas cosas de la cabina.El testigo pasó a baja velocidad para esquivar a la aeronave que había estacionado de contramano sobre el carril que conduce en sentido a la provincia de Misiones. Esa persona no detuvo la marcha, precisamente, por temor.La Policía recibió llamados al sistema de emergencias 101 a la vez que otros conductores alertaron a efectivos instalados en un control caminero situado a varios kilómetros.Los primeros en llegar fueron efectivos de la fuerza provincial. Luego acudieron patrullas de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).El aterrizaje se produjo en el kilómetro 1131 del paraje El Abra, próximo al arroyo Ibaí, y a poca distancia del ingreso a un establecimiento ganadero.La búsqueda de información respecto de la avioneta comenzó a dar sus frutos a las pocas horas.A pesar de tener borrados los datos de la patente, detectives de la GNA pudieron saber queCuando la primera patrulla llegó al sitio donde estaba la avioneta, no encontró a persona alguna y, además, ya estaba sobre la banquina porque automovilistas decidieron correrla para evitar alguna colisión sobre la ruta, porque estaba posada sobre un carril y el ala derecha abarcaba el ancho restante.En la zona hubo recorridas con móviles de seguridad en procura de encontrar al presunto piloto, pero no hubo más rastros de esta persona.Al parecer,y para no estrellarse en algún campo, quien la comandaba decidió planear hasta bajar encima de la cinta asfáltica.Por la forma en la que estaba dispuesta la cabina del Cessna, se presume queHace pocas semanas, la GNA desbarató una banda narco que llevaba droga desde Misiones hacia Buenos Aires para después movilizarla hacia el continente europeo.Mediante numerosos allanamientos en Corrientes, Misiones y Entre Ríos detuvieron a siete personas.Los fuertes operativos antinarcóticos en las provincias del norte argentino llevarían a las organizaciones criminales a adoptar otras rutas y formas de trasladar su mercancía, señala el diario