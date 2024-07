Hallaron a una pareja fallecida en su domicilio e investigan qué ocurrió

Un matrimonio del barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe fue hallado sin vida durante la noche del lunes. El descubrimiento se dio dentro de una vivienda de Alberdi al 8800 y derivó en un fuerte procedimiento policial.Según trascendió, el hallazgo se dio cerca de las 21.30, cuando familiares del matrimonio se acercaron hasta la propiedad, ya que desde hacía días no tenían noticias de ellos. Sin embargo, al llegar al domicilio no pudieron ingresar, por lo que dieron aviso a la policía.Minutos después llegaron agentes de la Infantería, quienes lograron entrar a la propiedad y hallaron al matrimonio acostado sobre dos camas individuales y sin ningún signo vital. Ambos fueron identificados como Oscar Daniel García (72) y Marta María Sánchez (70).A raíz del hallazgo, los agentes de policía informaron lo sucedido al fiscal en turno, Andrés Marchi, que como primera medida dispuso que los cadáveres sean enviados a la morgue judicial para su autopsia ante el Cuerpo Médico Forense.Además, dispuso que la policía entreviste a familiares del matrimonio y que las actas sean luego remitidas a la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe.Un vecino comentó que no habían visto a la pareja en el barrio durante unos días y pensaron que estaban de viaje. Mencionó que un amigo de la pareja había golpeado la puerta sin obtener respuesta, lo que lo llevó a llamar a la policía.El vecino sugirió que la pareja pudo haber encendido carbón debido a las bajas temperaturas y la casa, siendo hermética, pudo haber facilitado la acumulación de monóxido de carbono, provocando su intoxicación. Añadió que la pareja era muy querida en el vecindario; ella vendía productos por las mañanas y él recolectaba cosas en su carro para vender.Posteriormente, llegaron los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, que realizaron los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron ejecutados en el interior de la vivienda, y secuestraron una olla de acero inoxidable con restos de cenizas. Los peritos no hallaron signos de violencia dentro de la vivienda, tampoco en los dos cadáveres, y conforme al resultado del análisis del médico de la repartición policial, las dos muertes sucedieron por inhalación de monóxido de carbono. Fuente: (Lt10-Aire)