Video: así ocurrió el accidente entre un auto y una moto en Avenida Zanni

Una joven fue chocada por un auto cuando se dirigía por calle Avenida Zanni y Miguel David cerca de las 7 de la mañana del domingo, cuando se disponía a ir a trabajar. Según pudo conocerse, el conductor del vehículo que se fugó puso el guiño para un lado y giró para el sentido contrario. Elonce accedió al video del accidente. Desde el momento del accidente, la mujer pide testigos.Geraldine Morales, la víctima del siniestro vial, mencionó las heridas que recibió en su pierna derecha: “”.Posteriormente, agregó su versión del hecho: “”. Asimismo, acotó que el otro vehículo involucrado es “un Ford Fiesta gris”. Sin embargo, mencionó a Elonce que no pudo “diferenciar si era hombre o mujer”.“Había un chico que se ve en el video que se agarra la cabeza cuando sucede el choque. Él estaba mirando y quisiera que si él puede contactarnos y darnos detalles porque vio el accidente. Estaría muy agradecida”, recordó.En cuanto a daños materiales que sufrió el rodado, afirmó que la parte delantera “quedó destruida y parte del motor también se rompió”.“Cuando caigo que me saco el casco porque tenía una zapatilla blanca porque pienso que me había arrancado el pie, entré en desesperación y miró que acelera y se va. En eso venían unos chicos detrás en un auto y lo empiezan a seguir. Hacen un llamado al 911 y le dan la patente del vehículo”, aseveró.Por último, dio un mensaje hacia el conductor del auto que se dio a la fuga: “