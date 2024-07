Un auto fue consumido por las llamas: “Hizo explosión y salió fuego del escape”

Un auto fue consumido por las llamas como consecuencia de un incendio registrado este jueves en la intersección de avenidas Antonio Crespo y Ramírez de Paraná. Afortunadamente, no se reportaron heridos como consecuencia del siniestro, pero el vehículo particular registró daños totales.Dos policías iban en el interior del Chevrolet Meriva cuando comenzaron a observar las llamas que emanaban desde el motor; ante la situación, frenaron en la esquina, retiraron alguna de sus pertenencias y con la ayuda del matafuegos comenzaron la tarea para la extinción de las llamasUno de los policías que iba en el interior del rodado siniestrado, explicó acómo ocurrió el siniestro: “Comenzamos a sentir el olor a combustible, al llegar a la intersección del semáforo, hizo una explosión y salió fuego del caño de escape; bajamos del vehículo y automáticamente se incendió en cuestión de segundos”.En la oportunidad, el uniformado -que iba como acompañante en el rodado siniestrado- dijo desconocer los motivos del incendio. “Fue un susto”, remarcó el cabo de Policía, Matías Morilla, quien presta servicio en Radio Azul, del área de Comunicación de la Dirección de Institutos Policiales.“La conductora y yo estamos bien, no nos pasó nada, porque afortunadamente nos dimos cuenta y pudimos salir a tiempo”, comentó y agradeció a vecinos y comerciantes de la cuadra por la ayuda para sofocar las llamas. “Bomberos Zapadores y Voluntarios llegaron en cuestión de minutos”, valoró.