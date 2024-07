Apedrearon el auto de joven en Paraná y sufrió graves cortes en su rostro

Nerea, una joven de 26 años, resultó con heridas en su rostro tras ser atacada con un piedrazo mientras viajaba en auto por la zona del Balneario Thompson en Paraná. El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 de este miércoles, cuando Nerea viajaba junto a su novio después de salir de trabajar.Ana Luna, madre de la víctima, relató: “Venía por el Thompson con su novio, salía de trabajar, y en la zona de la pescadería le tiraron un piedrazo unos chicos”. La agresión causó queDebido a la demora de la ambulancia, el novio de Nerea decidió llevarla directamente al Hospital San Martín. Sin embargo, una vez allí, denunciaron una larga espera en la atención. “Hace más de una hora estamos esperando y no la atienden. Tenemos miedo de que tenga algo en la vista”, denunció la madre de la joven.El problema de las demoras no fue exclusivo de Nerea. Otra mujer en la sala de guardia del hospital también expresó su frustración a: “Hace cinco horas estamos esperando para que saquen una placa de una mano. Está el paciente adentro y nadie nos atiende”.“Hay pacientes golpeados que no los atienden y ya no aguantan”, añadió la mujer.