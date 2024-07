Robaron un Falcon de colección estacionado en la vía pública: estaba sin batería

Un auto de colección que es utilizado para diferentes exposiciones fue sustraído en la madrugada de este lunes, cuando estaba estacionado en Rivadavia casi Corrientes, de la ciudad de Gualeguaychú.



“Cuando nos levantamos cerca de la 7, vimos que el auto no estaba y nos desesperamos para buscarlo en diferentes lugares. Llamamos a tránsito y a la policía, pero no tenían rastro del vehículo”, contó Jessica a Radio Máxima.



En este sentido, acotó que el auto “siempre está en la cochera, pero como tenía que hacer un trabajo mi pareja adentro de la misma lo dejamos afuera”.



“El auto no tenía batería y tampoco estaba la llave por lo que no sabemos cómo pudieron haberlo llevado, seguramente a tiro o trajeron una batería para darle arranque”.



“El Falcon es un auto de colección que nos iba a permitir tener nuestra casa. Compramos un terreno y buscábamos empezar a levantar la vivienda con el dinero que juntáramos por la venta”, contó la joven.



Finalmente, reconoció que “fue un descuido de nuestra parte haberlo dejado anoche en la calle porque mi novio tiene un taller y había ingresado un elevador para reparar y teníamos miedo que sufriera algún daño el auto y pensábamos que iba a estar a resguardo afuera en la calle, pero mirá en lo que terminó”, puntualizó.