Caso Loan: ¿cómo transcurre la detención de Laudelina en la cárcel de Ezeiza?

Policiales Amplió declaración la prima de Loan y volvió a negar los dichos de la tía

pasó su primera noche detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza, luego de que la imputaran y le dictaran la prisión preventiva por tiempo indeterminado por estar acusada de participar de la, de 5 años, quien lleva 24 días desaparecido.La tía del pequeño fue trasladada el sábado desde la localidad correntina de 9 de Julio hacia Ezeiza, tras una larga jornada de viernes, en la que primero declaró como testigo y luego la imputaron.El traslado duró unas ocho horas y alrededor de las 17:00 arribó a ese penal del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde le hicieron la ficha, el examen médico, la primera entrevista criminológica, y luego sí a la celda, algo que se concretó recién por la noche.en un penal que tiene capacidad para 500 reclusas -la de mayor capacidad del SPF-, un número que se acerca a la cantidad de habitantes que tiene 9 de Julio (2.500), donde vive la mujer., luego de ser apresados su marido Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Maciel, todos por ser partícipes de la captación de persona con fines de explotación con el agravante de que la víctima es menor de edad, a excepción del jefe policial, quien está imputado por encubrimiento.A ellos se les suman la ex funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava y su marido el ex capitán de navío Carlos Pérez, a quienes se los acusa de ser los coautores del hecho., luego de que confesara ante el fiscal federal de Goya Mariano de Guzmán que ella plantó la falsa pista del botín del menor en el lodo."Por ahora a pabellón no va a ir por un tema de seguridad. Es una cárcel `difícil´ con casos como el de Loan, por eso. Está en un pabellón con", explicó una fuente penitenciaria al diarioEl viernes estuvo casi 10 horas dentro del Juzgado Federal de Goya, a donde fue trasladada y quedó imputada, además de detenida.Asimismo, agregó: "En tal sentido, explicó que en el caso se han incorporado nuevos elementos de prueba que resultan cruciales para el avance de la causa, inclusive por fuera de la declaración prestada por la mujer en el fuero provincial, y que la ubican como una persona de especial interés para la investigación,"."La fiscalía informó que el cuadro probatorio permite establecer motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado enSe esperaba que la mujer ratificara sus dichos una semana antes en la Justicia correntina, donde aseguró que a su sobrino lo habían atropellado Pérez y Caillava cuando se iban de la casa de Catalina, la abuela del niño, tras compartir un almuerzo.En ese sentido, había afirmado que fue una muerte accidental, que el cuerpo lo pusieron en la caja de la camioneta del ex militar, pero que no sabía a dónde habían llevado el cuerpo del nene.Sin embargo, lo que más sorprendió de la mujer, tras ser sometida a unas 60 preguntas, fue cuando, renovado hasta el 15 de julio, se dispuso el allanamiento de la comisaría de 9 de Julio, con el objetivo de recabar información o elementos vinculados al caso, y se tomó declaración a diferentes testigos en sede judicial."Con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, que permanecerá asistiendo a la familia de Loan, y del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, también se llevó a cabo un procedimiento en la vivienda del niño, en el que se obtuvieron muestras genéticas del grupo familiar", informó el MPF.El sábado declararon como testigos algunos de los 38 efectivos de la Policía de Corrientes que trabajan en la seccional de 9 de Julio junto con Maciel.