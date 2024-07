Buscan a joven en Paraná: “No sabemos si se cayó o se tiró al río”, dijo su tía

Familiares de Uriel Ezequiel Lell, un joven de 27 años oriundo de Puerto Nuevo, denunciaron su desaparición en el río Paraná. La última vez que se lo vio fue en la zona de la Costanera Baja, donde sus perros permanecen en el lugar.Una tía de Uriel, en diálogo con, relató que: “lo vieron de madrugada en esta zona, él llegó con sus perros, y no sabemos si él se cayó o se tiró al río. Una persona nos dijo que lo vio flotando en el río por un momento, pero después lo vio desaparecer”.La madre de Uriel acudió a la fiscalía para realizar la denuncia correspondiente. “Nos indicaron que hasta que no esté la denuncia hecha, prefectura no puede intervenir”, explicó la tía. Los familiares buscan acceder a las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo cayó o se tiró al río.La preocupación de los familiares aumentó, debido a que los perros de Uriel, que siempre lo acompañaban, se quedaron en el lugar. “Él siempre andaba para todos lados con sus perros, y los perros han quedado acá”, señaló la tía.“Nosotros estamos pidiendo ayuda para buscarlo”, concluyó la tía del joven desaparecido.