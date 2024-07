Prorrogan prisión preventiva de principal acusado del crimen de exjuez de Bovril

La Justicia de La Paz prorrogó la prisión preventiva del principal acusado del homicidio de Roberto Curá, ex juez de Paz de Bovril de 82 años, del departamento La Paz. Se trata de Rosales, de 67 años, quien fue detenido días después del crimen ocurrido el 23 de abril de este año.



Este viernes se desarrolló en los Tribunales de La Paz una audiencia en la que se trató la prórroga de la prisión preventiva de Norberto Rosales, quien está alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde mayo. El juez de Garantías, Walter Carballo, oyó los argumentos de la Fiscalía y el abogado querella y decidió que siga detenido por otros 60 días por el riesgo de fuga del imputado.



"Se le prorrogó la prisión por 60 días teniendo en cuenta que su situación está comprometida en cuanto a riesgos procesales. Rosales no tiene arraigo, no tiene trabajo estable y podría estar amenazando a los testigos en Bovril. El juez de Garantías hizo lugar a la Fiscalía y la querella de prorrogar la prisión preventiva", dijo el abogado de la familia Curá, Marcos Rodríguez Allende.



Además de Rosales, la causa cuenta con otros dos detenidos, pero que se encuentran con arresto domiciliario: Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez.



El homicidio

Curá fue hallado asesinado a golpes, atado de pies y manos, en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón de Bovril, el martes 23 de abril de 2024. Lo encontró su esposa, quien dio aviso a la Policía.



Por el brutal hecho de sangre, 48 horas después fueron detenidos Díaz y Martínez en Bovril; y al poco tiempo fue aprehendido Rosales, en la capital entrerriana.



A la investigación la lleva Facundo Barbosa, fiscal de La Paz.



Detenido en Paraná

Rosales, el principal sospechoso del crimen, fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande, en Paraná. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Curá.



Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".



En cuanto a los avances en la investigación penal preparatoria, se supo que la Fiscalía y la querella esperan los resultados de pericias de ADN de los cordones utilizados para maniatar al ex juez de Bovril. Por la complejidad del caso y la gravedad de los delitos imputados, se estima que el caso sea enviado a un juicio por jurados por el delito de homicidio en ocasión de robo. (Fuente: Diario UNO)