Roncaglia cruzó a Pagliotto por desaparición de Fabiani: “Queremos encontrarlo”

Foto: Enrique Fabiani, de 74 años, desapareció el 4 de junio

Policiales Habrá una movilización al cumplirse un mes de la desaparición de Enrique Fabiani

Policiales Intensifican búsqueda de Enrique Fabiani en zona donde hallaron un cartucho

el hombre de 74 años que salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.El último dato que se tiene de su paradero lo brindó Julio Lodi, quien en la medianoche del martes 4 oyó ruidos, salió de su casa y se encontró con Fabiani, desorientado. Lo increpó, le advirtió que estaba en propiedad privada, y este se disculpó y se retiró.Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se mostró “preocupado” por la desaparición de Fabiani y repasó: “Se hizo y se hace un gran esfuerzo, todos los días hay hasta 150 policías y bomberos, además de drones y el helicóptero policial,confesó el funcionario provincial, quien ya estuvo reunido con las hijas de Fabiani. “Es un dolor no saber qué pasó su papá, un ex policía de Santa Fe, de 74 años, que vino a cazar y, según sabemos por los dichos de sus hijas, se desorientaba”, acotó al respecto.Roncaglia reiteró que la desaparición de Fabiani “es un hecho que preocupa y ocupa” y reiteró sus esperanzas de “obtener resultados” en la búsqueda. La investigación está en manos del fiscal de Villaguay, Mauro Quirolo.y los perros marcan una dirección en un camino vecinal que es muy complejo, con arboledas y espinas gigantes”, comentó el ministro., quien, junto al letrado de Villaguay, Eduardo Vugner, representa a los hijos de Fabiani, planteó sus dudas respecto aque actuaron tras la llamada del dueño del campo por la aparición de Fabiani en su propiedad.“Los familiares también dejaron entrever”, repasó Roncaglia. En ese sentido, refirió que “cuatro integrantes de la Policía Rural estuvieron mirando la zona porque pensaron que se trataba de un cazador furtivo, que son comunes en el lugar, pero”. “Se inspeccionó la camioneta y los cuatro integrantes de la Policía Rural entregaron sus teléfonos celulares y se está trabajando”, agregó al respecto.En esa línea, el ministro apuntó a la declaración de Pagliotto. “Llamó la atención la palabra del abogado de la familia diciendo que si la Policía es especialista en hacer desaparecer personas”, comentó y sentenció:. Para Roncaglia, fue “fuerte” la manifestación del abogado y remarcó que “está muy equivocado”.“Fabiani se desorientó a la tarde, se separó de los amigos con los que fue; es visto a las 19.30 con dos tractoristas de la estancia porque se confundió, se introdujo en un campo en el que no estaba autorizado a cazar y a medianoche aparece en la casa de Lodi; y esa fue la última vez en la que lo ven”, repasó. “Los familiares hicieron la denuncia al día siguiente en la comisaria y a partir de ahí se montó el operativo de búsqueda”, destacó al remarcar: “Ante la desaparición de una persona, la Policía tiene la obligación de tomar la denuncia en forma inmediata”.