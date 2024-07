Habrá una movilización al cumplirse un mes de la desaparición de Enrique Fabiani

Video: Desaparición de Fabiani: "Se generaron una cantidad de inconsistencias” dijo el abogado Pagliotto

Este jueves se cumple un mes de la desaparición de Enrique Fabiani , el hombre de 74 años, que el pasado 4 de junio salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz, y no regresó.En diálogo conMelisa Fabiani, hija del hombre, anunció que “la gente de Alcaráz organizó una marcha para pedir justicia porque no quieren que esto quede así y nosotros como familia nos unimos y agradecemos”.La convocatoria es este jueves a las 14.30. La concentración será en el arco de Alcaraz, en la entrada a la ciudad y finalizará con una misa. “Puerta que hay, puerta que golpeamos, el jueves se cumple un mes de la desaparición y vamos a marchar, le pedimos a la gente que nos acompañe”, expresó.Sobre la marcha de la causa, y el pedido del abogado de la familia para que intervenga Gendarmería, Melisa mencionó: “el abogado se cansó, es como que es demasiado y no hay avances. Todavía sigo esperando esa llamada donde te dicen,; pasaron 28 días y no recibí ninguna llamada ni siquiera para decirme que están cerca, ni siquiera eso”.Por otra parte, la mujer manifestó su malestar al no ser atendidos por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Ayer pasamos por un hecho tristísimo porque fuimos hasta Coronda con la esperanza de ser recibidos por Bullrich; fuimos con el presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista, mi hermana María Inés, éramos sólo tres personas y había unos 20 periodistas, no había peligros ni inconvenientes y pensamos que nos iba a atender. Le pedimos al de seguridad, pero cuando terminó de hablar con los periodistas se fue del lugar”, lamentó.“Estábamos a 50 metros, es vergonzoso, entiendo el caso de Loan, pero mi papá también está desaparecido hace casi un mes y está la policía en el ojo de la tormenta y un hombre importante, cómo puede ser que nadie nos escuche. Solamente le íbamos a pedir la Policía Federal”, acotó. En este sentido, aclaró que en horas de la noche desde el equipo de Bullrich se comunicaron con su hemana María Inés y les dijeron que los iban a llamar nuevamente en el transcurso de este martes.“No hay un rastro de mi papá, y cuando pregunté la semana pasada en qué nivel estaba la búsqueda, me dijeron que en el 1, quiero creer que ahora se avanzó un punto más porque nos vamos a volver locos. Ni siquiera está el rastreo de los teléfonos, es increíble”, mencionó Melisa y detalló: “A mi papá en el día 2 lo buscaba vivo y lo sigo buscando vivo porque no voy a perder la esperanza, pero desde ese día, llevamos 28 días y ni siquiera tenemos el rastreo de los teléfonos”.Por su parte, el abogado de la familia de Fabiani, Rubén Pagliotto, habló cony aclaró que si bien el pedido de Gendarmería no es en calidad de “reproche” a la policía de Entre Ríos, entendió que hay “inconsistencias” en lo actuado en la noche donde se denunció la desaparición del hombre.