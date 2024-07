Establecieron las circunstancias en las que murieron los turistas extranjeros

¿Fue premeditado?

La fiscal Josefina Penón, que tiene a su cargo la investigación de la, los turistas extranjeros que fueron hallados sin vida en un hotel de la ciudad de Federación, confirmó cuál fue la causa precisa del deceso de ambos.Se recordará que, tras los análisis correspondientes, se determinó que la muerte de los turistas extranjeros fue, una sustancia que no es muy común y que se utiliza para la elaboración de chacinados. “Estas personas la habrían traído entre sus pertenencias y lo habrían consumido la noche en la que se produjo el fallecimiento”, dado que se encontraron “unos tarritos de vidrio que, tras su consumo, se detectó que fueron lavados con agua y con jabón”.”, apuntó Penón, pero reconoció que “se obstaculiza mucho el tema probatorio porque no captamos la presencia en el lugar de terceras personas y, de acuerdo a las cámaras de vigilancia que hay en el lugar, no ingresó otra persona.estimó la fiscal.Consultada sobre la posibilidad de que uno de ellos le haya dado la sustancia al otro, Penón aseguró que “la hipótesis que maneja la Fiscalía es que tal vez puede haber sido así por las circunstancias del caso”, ya quePor otra parte, destacó que pudieron establecer queAdemás, la fiscal comentó que, porque se había enterado hace muy poco del fallecimiento, para interiorizarse de las circunstancias y causas de muerte”. De acuerdo a lo que comentó,Los cuerpos de los extranjeros fallecidos en Federación fueron sepultados en Concordia, “gracias a la colaboración de la Municipalidad para enterrarlos”.