Caso Nahir: la Corte Suprema no se expide e invoca el artículo 280

Tras dos años de análisis, la Corte Suprema de la Nación ha decidido no expedirse sobre el fallo a prisión perpetua de Nahir Galarza, quien ahora deberá aguardar en prisión la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Nahir Galarza, condenada a los 19 años por el crimen de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017, ha sido el centro de un intenso debate público y mediático. La reciente exposición en los medios con la película "Nahir" y la serie documental "El Secreto de un Crimen" ha mantenido el caso en el foco de la atención nacional.



La Corte Suprema, al invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, decidió no brindar fundamentos ni analizar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Galarza. Según este artículo, la Corte puede rechazar recursos extraordinarios sin justificar su decisión. Opciones de la Corte Suprema La Corte Suprema tenía tres opciones:



Confirmar el fallo de la provincia de Entre Ríos con fundamentos, lo cual no hizo.



Revocar el fallo y ordenar un nuevo juicio con perspectiva de género y considerar otras hipótesis, incluida la participación del padre de Nahir, Marcelo Galarza, sin embargo, tampoco lo hizo.



Decidir no analizar el caso sin brindar fundamentos, opción que finalmente eligió aplicando el artículo 280. Recurso ante la CIDH Bajo la convicción de que la Corte Suprema no se expediría, la defensa de Galarza, a cargo de los penalistas José Ostolaza y Pablo Sotelo, ya había preparado un recurso para la CIDH. Este recurso denuncia incumplimientos de convenios internacionales en materia de violencia de género y protección de la mujer, así como arbitrariedades en el proceso judicial. Continuidad del Caso Nahir Galarza, la mujer más joven en recibir una pena a prisión perpetua en Argentina, deberá seguir presa hasta que la CIDH, con sede en San José, Costa Rica, decida sobre su caso. La invocación del artículo 280 por parte de la Corte Suprema implica que se sostienen los fallos existentes hasta que la CIDH emita una decisión final. Reflexión Final El caso de Nahir Galarza continúa siendo uno de los más emblemáticos y polémicos en la historia judicial argentina, reflejando no solo aspectos legales sino también sociales y culturales que siguen generando debate y reflexión en toda la región. (7Paginas)