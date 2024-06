Caso Loan: trasladaron a la tía del niño en medio de serios incidentes

Policiales Hallan tierra removida en el cementerio que tiene la abuela de Loan

Laudelina Peña, la tía de Loan que declaró que el niño desaparecido en Corrientes murió atropellado, fue trasladada por la Policía en medio de serios incidentes, luego de que vecinos arrojaran una lluvia de piedras contra el hotel en el que se encontraba alojada, en la localidad de 9 de Julio.Policías acudieron al lugar para proteger a la mujer y la retiraron con rumbo desconocido, luego de serios enfrentamientos en los que el hotel y varios vehículos estacionados en el lugar terminaran destrozados.Fiscales federales solicitaron la detención de la tía de Loan luego que declarara ante instructores provinciales que el niño de cinco años que desapareció en Corrientes murió atropellado, pero la jueza federal Cristina Pozzer Penzo rechazó la medida.La mujer aseguró que no habló antes porque Caillava la amenazó de muerte.El pedido de detención de Laudelina, especulaban allegados al caso, podría indicar que los fiscales federales le dan alguna verosimilitud a su versión y la acusarían de "encubrimiento". No obstante, el rechazo de la jueza podría deberse a que aún no cuenta con elementos para sustentar esa hipótesis y quiere que la tía de Loan permanezca como testigo.