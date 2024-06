Búsqueda de Loan: los fiscales pidieron detener a la tía, pero la jueza lo negó

Sociedad Se realizó una nueva movilización para pedir la aparición con vida de Loan

Los fiscales federales que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña pidieron detener a su tía Laudelina, luego de que denunciara en la Justicia provincial que el chico había muerto en un accidente, al ser atropellado por Carlos Pérez, principal acusado del caso. El pedido fue realizado a la jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo, por Mariano de Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, estos dos últimos a cargo de la PROTEX, el área de la Procuración que investiga delitos de trata.Sin embargo, la magistrada se negó a aceptar el pedido, según confirmaron fuentes del caso.Pozzer Penso argumentó que, de momento, no hay pruebas suficientes para motivar su arresto. Sin embargo, fuentes del caso aseguran que la PROTEX podrá insistir con el pedido de detención tras reunir más evidencias, entre ellas, una de las más esperadas del caso: la pericia al celular de la tía, a cargo de la División Pericias Telefónicas de la PFA.Con respecto a la pericia de levantamiento de rastros de la Ford Ranger de Carlos Pérez -que ayudaría a comprobar o desmentir la denuncia de Laudelina-, existió un primer análisis realizado en el vehículo por la Policía de Corrientes. En ese estudio, se recuperaron rastros de la camioneta que hoy están en un laboratorio forense pero que, a priori, no se condicen con la hipótesis de un accidente.Había una serie de rastros biológicos, pero no se halló sangre.La búsqueda de hoy en el campo de Catalina Peña se precipitó tras la declaración de Laudelina. Con la presencia de Patricia Bullrich, incluyó a cuatro fuerzas de seguridad -la PFA, Gendarmería, Prefectura y Policía Bonaerense- con decenas de efectivos y drones de última tecnología para analizar un radio de 20 kilómetros. Sin embargo, el resultado fue negativo. Loan, vivo o muerto, sigue sin ser hallado.José Peña, padre del chico, afirmó en una marcha realizada hoy en 9 de Julio que lo que declaró su hermana “es una mentira”.