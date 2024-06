Caso Loan: dónde está la tía del niño y por qué no ratificó su declaración

Política Qué expresaron Valdés y Bullrich sobre el supuesto accidente de Loan

Las horas pasan y la incertidumbre sobre qué pasó realmente con Loan Danilo Peña se acrecienta, sobre todo porque hasta el momento la Justicia Federal todavía no citó a Laudelina para que ratifique su declaración y tampoco se sabe con exactitud dónde está ahora la tía del menor.Mientras las dudas aumentan, la provincia de Corrientes batalla una vez más con nuevos rastrillajes, pericias y operativos para comprobar si es verídica la declaración de Laudelina sobre que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron al menor, le dieron la zapatilla para que lo plantara en la zona rural y luego entierren el cuerpo del pequeño en uno de los campos.Horas después de que trascendiera dicha declaración, los medios locales confirmaron que Laudelina, después de testificar, se fue junto con su hija y su abogado y por el momento no hay noticias de su paradero. Esto quiere decir solo una cosa, “la tienen resguardada”.Pese a que es un hecho que ocurriría en las próximas horas, resulta extraño que casi 24 horas después todavía no fue notificada.Otra de las cosas llamativas del caso es que Laudelina dio testimonio frente a un fiscal provincial durante horas, pero en ningún momento el funcionario se contactó con quienes llevan adelante la causa para que arribaran a dicha fiscalía y la declaración se convierta en un acto formal.Con todas estos interrogantes, ahora la policía federal y canina trata de hallar con drones especiales alguna pista que pueda dar con Loan, quien lleva desaparecido 16 días.