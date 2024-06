Pedirán prisión preventiva para exfuncionario que causó cuatro muertes en choque

Policiales Ex funcionario que causó cuatro muertes en choque dio positivo de alcoholemia

Política Funcionario provincial que causó cuatro muertes en choque no seguirá en su cargo

Policiales Acusarán por homicidio al funcionario público que chocó en la ruta 39

El abogado querellante Mario Arcusín señaló que pedirá que elsea convocado a declaración indagatoria por el delito de, ocurrido en el choque del jueves 20 de junio en la Ruta 39. Además, confirmó que. Lo dijo luego de que se conociera la pericia que determinó que"El lunes se pedirá la declaración de imputado. Entiendo que me tienen que hacer lugar. También voy a pedir la prisión preventiva inmediata porque causó la muerte de cuatro personas", confirmó.Por otro lado, señaló que la pericia vial "demuestra que". "Con eso probamos el. Mi criterio es que con eso alcanza para imputarle el delito y citarlo a declarar", afirmó."No me alcanza con que me haya dado positivo. Lo que sí puedo hacer es pedir homicidio culposo y luego, cuando haya resultados del grado de alcohol en sangre,", señaló.