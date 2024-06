Fatal accidente en Ruta 136: resultado de pericia y testimonio del sobreviviente

Policiales Se desprendió un tráiler y mató a una mujer que pescaba junto a su familia

El 22 de marzo se originó un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 136, que causó la muerte de una mujer que se encontraba con su pareja, en la banquina bajando los elementos de pesca de su vehículo, para pasar un rato junto al río Gualeguaychú.La camioneta Chevrolet S-10, que circulaba en dirección a Gualeguaychú, llevaba un tráiler, que al atravesar el puente de la Ruta Nacional 136, se desprendió y terminó impactando contra la pareja que estaba estacionada en un automóvil VW Vento.Lorena Gaisser, murió tras sufrir traumatismo de cráneo encefálico grave, hiperlaxitud de columna cervical, con fractura de base de cráneo y múltiples fracturas expuestas. En tanto, Mariano Rojo, el hombre de 47 años que la acompañaba, debió ser trasladado de urgencia y alojado en la Terapia Intensiva del Hospital Centenario, con riesgo de vida.La investigación recayó en el fiscal Jorge Gutiérrez y tras ocurrido el terrible accidente le tomó declaración al hombre que manejaba la camioneta, y se lo imputó por el homicidio culposo de la mujer de 32 años y lesiones graves culposas por lo sucedido con Rojo.Además, se le dictó un arresto domiciliario y medidas inhibitorias, que estuvieron vigentes hasta que el sobreviviente salió del Hospital Centenario, tras una internación que lo tuvo en grave estado en Terapia Intensiva.Tres meses después de ese tremendo accidente, que casi le costó la vida, Mariano Rojo declaró este viernes ante el fiscal Gutiérrez. El hombre relató que, junto a su pareja, se encontraban sentados en la parte de atrás del auto, “recién llegábamos y estábamos listos para bajar debajo del puente a pescar. Yo no alcancé a hacer nada, cuando levanto la vista el trailer venía encima de nosotros. A mí me chocó en la zona del hígado, riñón, las dos piernas, una más que la otra, sobre todo la izquierda, y hasta el día de hoy ando en muletas”.Uno de los elementos más importantes y que era esperado desde hace semanas para dar por culminada la Investigación Penal Preparatoria, para luego de ello requerir la elevación a juicio, era la pericia accidentológica que realizó el licenciado Mariano Zabala de la División criminalística de la Jefatura Departamental de Policía.El informe al cual tuvo accesoseñala sobre la responsabilidad que deben tener los conductores antes de ingresar a la vía pública y las adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales.Para Zabala, “la dimensión del diámetro de la parte de hierro es mucho menor a la dimensión de las circunferencias tanto del sistema de acople de la camioneta como también de la lanza del carro”. En su pericia indica que el perno de seguridad casero quedó “haciendo juego”, es decir, en constante movimiento cuando el rodado y el carro se hallan transitando, y esto “provocó su fácil desprendimiento del acople instantes previos a la ocurrencia del siniestro”.También explicó que en la lanza se encontraba añadido o anexado un alambre, que cumplía la función de sostener al hierro, “también de construcción casera”, que suplía la función de la chaveta o pasante que trae un perno de seguridad reglamentario.En síntesis, el especialista en accidentología vial determinó que “al momento de la ocurrencia del siniestro, el conductor de la camioneta se encontraba circulando con un sistema de acople al carro de construcción casera antirreglamentario”.Por otro lado, se señala que el automóvil VW Vento se encontraba estacionado sobre la banquina de una ruta y en la Ley Nacional de Tránsito se establecen “prohibiciones” respecto a la detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella, sin ocurrir emergencia. Y que, en caso de estacionarse, se deberá realizar lo más lejos posible de la calzada y banquina, siempre que no se afecte la visibilidad.Sobre este punto de vista causal, llevar el acoplado mal enganchado y parar el auto en la banquina, las dos son condiciones para que se generara este accidente, pero según explicó una fuente legal consultada por, “desde un análisis normativo, las víctimas no dirigieron el curso lesivo a su propio daño, como por ejemplo ponerse en el medio de la ruta, sino que la situación riesgosa la tuvo el conductor de la camioneta”. Esta infracción de estacionar en la banquina podría servir como atenuante en la escala de la pena, pero de ninguna forma podría ser tomado como determinante de responsabilidad para el desenlace de este fatídico accidente.