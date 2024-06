Causa Goyeneche: el informe confirmó que la muerte fue por “compresión externa”

¿Qué otros estudios se esperan?

Descarte de la teoría de un tercer oficial involucrado

La situación de los dos implicados

Sin embargo, los videos que salieron a la luz pusieron el ojo desde un primer momento en el accionar policial. Finalmente,El fiscal Santiago Alfieri brindó mayores precisiones a Elonce de cómo avanza la causa: “Esta semana han ido llegando unos informes que han requerido a la Gendarmería Nacional y concretamente, dice el dictamen de toracoabdominal”.Acerca de las posibles acusaciones que puedan recibir los efectivos policiales, acotó: “Esto nos da definición respecto de la muerte, que se sabía que era asfixia. No sabíamos el mecanismo. Esto nos determina que Goyeneche sufre la asfixia por la comprensión externa de su cuerpo. A partir de ahí, lo que queda por determinar y es la ponderación que tenemos que hacer desde la Fiscalía como órgano acusador son todas las secuencias que vivió Ariel Goyeneche desde la detención, el traslado y luego al llegar a Comisaría Segunda, quienes intervinieron en ese traslado y esa custodia para definir las responsabilidades al respecto”.En consonancia, acotó: “Conforme las evidencias que hemos recabado hasta el momento, son los mismos suboficiales que trasladaron desde Piedrabuena hasta calle Gualeguaychú, a la altura de la Jefatura Departamental, donde se da una salida del vehículo por parte de Goyeneche y luego una restitución del mismo. Permanece dentro del vehículo, pero a 40 metros de la comisaría, sobre calle Gualeguaychú, alrededor de media hora. Luego es llevado al frente de la comisaría, alrededor de las seis de la mañana”.Hay que atender la naturaleza de estas lesiones contusas que indica la médico forense para definir si estas vejaciones son las que llevan a la muerte. Pueden ser una serie de delitos dolosos y otros derivados del delito doloso”, amplió.Esos están al llegar y ahora comienza el juego de partes con la defensa y la querella respecto de las precisiones que tengamos que tener de todos los técnicos que han intervenido hasta ahora”, precisó.Al ser consultado sobre este tema, Alfieri pronunció: “Entendemos que la modalidad en la que se dio el hecho, en las distintas fases, está acreditada lo que hemos determinado: la presencia funcional de funcionarios policiales, o de uno, que tiene jerarquía en la custodia de Goyeneche, no en términos de haber puesto manos sobre la víctima”.Al mismo tiempo, confirmó que sí hubo otras personas involucradas en el hecho, aunque no serían partícipes necesarios: “Hay otros suboficiales, los cuales no tienen intervención al haber una persona jerárquicamente superior”.Al respecto, el fiscal confirmó en qué se sitúa la actividad laboral:". Al mismo tiempo, acotó que no habrá una nueva audiencia en el corto plazo.