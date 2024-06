Caso Loan: un detenido intentó quitarse la vida y declararía con condiciones

Policiales El video de la última vez que se vio a Loan y nueva marcha para pedir justicia

Entrando el undécimo día desde la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, intentó suicidarse Carlos Pérez. Se trata del ex capitán de la Armada y pareja de la funcionaria municipal Cristina Caillava, quien fue detenido, junto a ella, el viernes a la noche.Después de haber sido trasladado de la comisaria de 9 de Julio a la seccional sexta de Goya, donde se encuentra la Fiscalía General,Visiblemente quebrado, vencido por el contexto que lo sindicaría como uno de los responsables del secuestro de Loan y su traslado a la provincia del Chaco, el ex capitán de navío, publica el diarioSe espera que este lunes sea nuevamente indagado, en el marco de una causa que dejó el fuero provincial y recae, a partir de ahora, en el nacional.En las afueras de la Comisaría 6ta de Goya se registró la manifestación de vecinos que reclaman por la aparición de Loan Peña, así como también se concentraron ciudadanos en otros puntos de la provincia con la misma consigna: la aparición con vida del pequeño.Carlos Pérez, ex oficial de la Armada y detenido luego de que se comprobara que Loan estuvo en su camioneta, pidió ser trasladado y poder declarar.El traslado de Pérez, de hecho, también habría sido para preservar su seguridad ante los presos con los que compartía celda en 9 de Julio.Pérez fue detenido el viernes junto a su mujer, la exfuncionaria local María Victoria Caillava, con quien estuvo en el último almuerzo del nene de 5 años junto a su familia. Esa misma noche, también arrestaron al ahora excomisario de 9 de Julio Walter Maciel, por lo que pasaron a ser seis los sospechosos.Este domingo, la Justicia allanó dos domicilios de la ciudad de Resistencia y determinó que la pareja estuvo en uno de esas viviendas, un departamento ubicado en la calle Necochea, entre el viernes 14 y el sábado 15 de junio, es decir, en las horas posteriores a la desaparición del chico en Corrientes.Además, según publicó Diario Norte, ingresaron al estacionamiento con el Ford Ka rojo en el que los perros hallaron rastros olfativos del chico.En el interior de la vivienda los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros y gran cantidad de municiones. El arma hallada corresponde a una fuerza federal.Las imágenes, de una cámara de seguridad, los sitúan a ambos momentos antes del almuerzo en la casa de su abuela, luego del cual Loan desapareció.El departamento donde se hizo el procedimiento es alquilado por Pérez desde el año pasado y lo utiliza cuando viaja a Resistencia a ver a su hija, quien reside en la capital chaqueña y cuya vivienda también fue allanada.Para Roberto Méndez, abogado del José Peña, padre de Loan, "lo de los allanamientos en Chaco fueron una distracción"."No hace falta ir hasta allí cuando Corrientes es muy grande, y si la finalidad es la trata de personas, hay gente con logística para llevarlo a Paraguay", indicó el letrado, en consonancia con la principal hipótesis que ahora siguen los investigadores: la trata de personas.